El problema lo tiene Vinicius

Lo que le pasa a Vinicius le ocurre a toda persona que se expone. A mí, que escribo muchas veces artículos de opinión, he tenido que soportar críticas, insultos y hasta alguna amenaza. Va en mi sueldo y ya les adelanto que le faltan muchos ceros para compararlo con el delantero del Madrid.

En los campos se escucha y se dice de todo: Monchi muérete, Joaquín payaso, Guti maricón, árbitro cabrón y nadie pierde los papeles porque es parte del adn del fútbol.

Cuando ayer insultaban al Betis en el campo del Sevilla, seguro que los jugadores verdiblancos apretaban los dientes y querían comerse a los rojiblancos. Pasa lo mismo en el Villamarín.

A Dani Alves le tiraron un plátano en un corner. El extremo lo cogió, le pegó un bocado y siguió jugando. Esa respuesta da más coraje que una contestación.

Vinicius es el típico que va de chulo, pero cuando alguien le da una voz más alta, corriendo va a llorarle a mamá para que lo defienda.

Ahora critica que España es un país racista, cuando todos los equipos de España han tenido y tienen jugadores negros que son leyenda. Biri Biri, Eto’o, Iñaki Williams, Marcos Senna, Ricardo Oliveira, Robinho, Ronaldinho...

Fíjense lo racistas que son los valencianistas que ya en 1973 ficharon a la perla negra de Bamako, Salif Keita.

El fútbol es pasión y el que no entienda esto, no ha jugado en su vida. Hasta la persona más tranquila del mundo puede perder los papeles en un momento dado. La mejor contestación a los insultos es un gol, pero claro, no son el Manchester City.