El PSOE, Tito Berni, los fajos de mil, la coca, la viagra y el catálogo

Pedro Sánchez llegó a La Moncloa después de denunciar la corrupción del PP a los cuatro vientos. Muy bien puesto que lo de denunciar las prácticas corruptas de los políticos es necesario. Lo que pasa es que, ahora, no parece estar dispuesto a hacer lo mismo al conocerse lo que se llama ‘Caso Mediador’ en el que el que fue diputado por el PSOE, Juan Bernardo Fuentes ‘Tito Berni’, conseguía (con la ayuda de otros casi veinte diputados del PSOE) fondos de la Unión Europea para empresarios amigos. En manos de estos elementos estuvieron (¿están?) los llamados Fondos Next Generation. Para celebrar lo conseguido, las fiestas, las prostitutas elegidas por catálogo, la viagra y la cocaína, eran una constante. Todo muy bien, todo muy gratificante. No se me ocurre nada más vomitivo.

El que ha destapado todo este festival de luz y de color es un tal Navarro Tacoronte y era el mediador entre unos y otros. Que nadie crea que es un angelito porque no lo es. Era el mediador y eso es mucho decir. Lo que es necesario es descubrir la razón por la que tira de la manta. Mugre es lo que rodea a este tipo. Mugre y falta de vergüenza.

Fotos de estos personajes esnifando coca o esperando su turno para hacer uso de la cama de la habitación en compañía de las señoritas del catálogo, abochornan a cualquiera. Hay que recordar que estos diputados han votado a favor de abolir la prostitución, que llegaron para defender a las mujeres (qué forma tan bonita de hacerlo), que echaron a M. Rajoy (aún no sabemos si es el que aparece en los papeles de Bárcenas o es otro) por representar la corrupción de la política. Hay que recordar que seguimos teniendo una tasa de paro inaguantable y que pagamos una cantidad de impuestos que asusta, que aguantamos la puesta en vigor de leyes que han empeorado las cosas y no se termina de arreglar (’sí es sí’ se llama a esta ley aunque ‘no es no’ es lo que grita la sociedad ante lo que está pasando).

Toda esta chusma querían los fajos de billetes bien ordenados, todos estos son los que quieren dirigir España, ¿toda esta caterva es la imagen moderna del PSOE? ¿Habrá una moción de censura real y no una patochada como la que plantea Vox?

La clase política española no tiene remedio. Y lo digo con enorme pena. De verdad