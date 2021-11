Me siento muy feliz porque casi tengo el “triplete de lo bueno de la vida“:

- soy una persona que goza de buena salud (que viendo las circunstancias actuales, no es poco).

- Cuento con muuucho amor: tanto por parte de mi chico, Alonso, como de mis amigos ¡incluso de mi mascota!

Imagino que la tercera pata, el dinero, ya irá llegando... ¿Recuerdas aquella canción de “tres cosas hay en la vida: salud, dinero y amor”? Pues, por el momento, yo me siento muy afortunada y agradecida con mi “dos de tres”. Y dentro de ese “dos” (la salud y el amor) tengo que admitir que mi “departamento de cariño” ha estado creciendo a pasos de gigante durante estos días y se lo debo a los niños.

Verás, gracias a mi libro de literatura infantil “Komache” (Ed. BABIDI-BÚ), he tenido la oportunidad de visitar, hasta ahora, 15 colegios, ¡más de 1.000 niños desde los 3 hasta los 11 años de edad! ¡una auténtica pasada! Cada centro educativo es un mundo; cada niño, ¡un universo! y al tener la suerte de conectar tanto con ellos he podido descubrir cuál es el secreto del COLE... ¿Estás preparado para saberlo? Pues allá va...

Los niños son singulares COmpañeros de LEcciones (entre ellos y ¡luego nos dan alguna que otra a los adultos!). La labor de los colegios es tan necesaria porque consiguen una doble e imprescindible misión: que los niños puedan socializar entre iguales y aprender, desde la más tierna infancia... Te lo repito, el secreto del COLE es que los niños son COmpañeros de LEcciones, dos conceptos que evocan amistad y conocimiento, el trato con los demás y el trato con uno mismo... COmpañeros de LEcciones: infalible binomio de inteligencia intelectual y emocional porque el cole es como un “mini-mundo” para los niños: allí se descubren así mismos, aprenden a relacionarse con los demás, se les transmite conocimiento, se les brinda la oportunidad de revestir las cuestiones que les plantea cada materia con su creatividad, curiosidad, frecura, imaginación, con su forma de ser y hacer... ¡Así es como se consigue CRECER en todos los sentidos!

Los COmpañeros de LEcciones (COLE), como su propio nombre indica, no están solos mientras aprenden, para celebrar sus aciertos y rehacerse de sus equivocaciones, cuentan con apoyo: de sus iguales y de los profesores.

Viendo todo esto... ¡A mí me dan ganas de volver al COLE!