El sector agrario de la provincia nos da buenos momentos

El presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos, y su homólogo en ASAJA-Sevilla, Ricardo Serra, inauguraron una jornada organizada en colaboración con Prodetur, sociedad instrumental de la Diputación, centrada en los ‘Retos y nuevos desafíos del sector agrario’ y más concretamente, en la ‘agricultura en la era Covid’. Según Villalobos, ‘la pandemia sanitaria y las repercusiones en la economía derivadas de los protocolos para su abordaje, nos están dejando muchas enseñanzas a entidades e instituciones. Y el sector agrario no es una excepción a esta coyuntura, en la que entran en juego nuevas posibilidades tecnológicas en la producción y nuevas reglas en el consumo y en el mercado. Por su parte, el presidente de ASAJA-Sevilla, Ricardo Serra, ha destacado que ‘el sector agroalimentario, esencial para la economía, el empleo y el equilibrio territorial, como sector estratégico que es y no solo para Andalucía, sino para España y la Unión Europea, está demandando soluciones ante la crisis de rentabilidad de las explotaciones. Durante la pandemia, nuestro sector ha sido reconocido como esencial y ha jugado un papel muy importante en la producción de alimentos sanos, seguros, de calidad y en cantidad suficiente para poder dar tranquilidad a los conciudadanos y, además, hemos colaborado de manera importante en el tratamiento y desinfección de nuestros pueblos’, ha dicho Serra, quien, sin embargo, considera que desde las instancias europeas ‘apenas se ha tenido en cuenta al sector agrario en las estrategias de relanzamiento de la economía a través del Fondo Extraordinario de Recuperación, cuando estamos además en la fase final de negociación de la PAC que entrará en vigor en 2023, donde será importante el modelo final que se adopte para los intereses agrarios andaluces. De todo lo que está ocurriendo, ya era el momento de sacar algo positivo y poder seguir adelante con la experiencia de una pandemia como la que estamos viviendo. No podemos olvidar que el sector de la agricultura en nuestra provincia es uno de los mayores en todo el territorio español, unidos y con encuentros como el celebrado hace días se sacan cosas para el beneficio de nuestro campo