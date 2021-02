El separatismo sale reforzado

El resultado de unas elecciones catalanas nunca ha sido extrapolable al resto de España, pero esta mañana muy temprano se hacían ya lecturas de todo tipo. Llama la atención el discurso de Santiago Abascal en el que, a pesar de sus buenos resultados, siendo la fuerza política nacional más votada y dándoles una paliza al Partido Popular y Ciudadanos, reconocía la “mala noticia para España” de la victoria del separatismo, aunque Salvador Illa, candidato del PSC, fuera el más votado, lo que tiene su mérito después de la mala gestión de la pandemia. De hecho, el exministro de Sanidad habla ya de su investidura para comenzar “el cambio en Cataluña”, aunque lo tenga difícil porque en realidad ha triunfado el bloque independentista y eso sí que es una mala noticia para los intereses de España, además del batacazo de los candidatos Alejandro Fernández e Inés Arrimadas, que enciende todas las alarmas en el centro derecha español. Illa lo tiene difícil pero no imposible, porque es viable un gobierno de izquierdas en Cataluña. Podemos resiste y conserva sus ocho escaños, aunque parece haber tocado techo, puesto que en 2012 sacaron 13 escaños. ¿Qué va a pasar a partir de hoy lunes? Se habla ya de la necesidad de la unión de PP y Ciudadanos y que Pablo Casado, que debería reconocer que se ha equivocado totalmente en sus planteamientos, enfrentándose a Vox, puede ser tragado por Almeida, Ayuso o Bonilla, tres valores en alza de su partido. Las próximas elecciones serán en Andalucía y si Bonilla ganara, que parece no haber duda de esto, Casado tendría un problema, si no cae antes, que todo puede ocurrir después de que Santiago Abascal aparezca ya como nuevo líder de la derecha española, a pesar de los ataques que recibe desde todos los frentes. La unión del centro derecha con la ultraderecha no parece un buen negocio, pero sería la única salida después de ver que la pandemia no ha castigado a socialistas y podemitas, con sus más de cien mil muertos y la ruina económica que ya nos está aplastando. Por tanto, Pedro Sánchez puede respirar tranquilo porque lo tiene bien para seguir mucho tiempo en la Moncloa, con Iglesias o sin él. Resumiendo, problemas para España, por el triunfo del separatismo, el auge del populismo de variado pelaje y la consolidación del llamado por algunos régimen social-comunista. Para organizar una barbacoa, vamos.