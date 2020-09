El sexo en lugares abiertos es lo que se lleva

Atención, damas y caballeros, esto no es un simulacro; repito, esto no es un simulacro.

La Agencia de Salud Pública de Cataluña (participan la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona) recomienda tener cuidadito al tener relaciones sexuales. Muy bien. Dicen que te pueden respirar cerca y echarte salivilla si te acercas más de la cuenta. Dicen que hay que ser limpio, sobre todo limpio. Hay que lavarse las manos con agua y jabón, antes y después. Y los juguetes sexuales. Con agua y jabón, también. Antes y después, también.

Esta agencia recuerda que es más seguro mantener relaciones sexuales con personas con las que convives. Esto no lo entiendo. Siempre he pensado que lo más seguro es mantener relaciones de cualquier tipo con los que no están contagiados. Pero, vaya, igual es cosa mía. Sigamos. ¿Dónde? Como no podía ser de otra forma, en lugares abiertos y enormes, muy bien ventilados. A la luz de las estrellas, ¡que potito!

Y (redoble de tambor, por favor) la Agencia Catalana dice que lo más molón, lo que se lleva en tiempos de Covid-19 es la masturbación personal, mirar vídeos eróticos, el sexting o las reuniones sexuales virtuales. No queda claro si en estos casos hay que lavarse las manos o no, ni si es necesario salir a la terraza o bajar al parque de enfrente de casa.

El dinero público (el de todos los españoles) se gasta es bobadas como esta. Sí, damas y caballeros, estamos en manos de personas que gastan tiempo y dinero de todos diciendo que lo más de lo más es conectarse a Internet y decir guarradas o montar un numerito de lo más sexy delante de una cámara. Estamos acabados y, de verdad, creo que estamos condenados a la desaparición. Más tontos no podemos ser. Hemos tocado techo.