El verano de Estrella Damm

Soy fan acérrimo de los anuncios veraniegos de la marca de cervezas Estrella Damm. De hecho, para mí empieza oficialmente el verano el día que publican este spot.

Con el lema ‘Mediterraneamente’, la marca de zumo de cebada cuenta una historia veraniega que suele girar en playas paradisíacas. Este año han querido hacerle un guiño al mundo del teatro, que tan mal lo está pasando por culpa de la pandemia del coronavirus.

Creo que sólo un par de veces he tomado esta cerveza, pero sí me he sentido identificado con algunas de las historias que cuentan en sus spots. El amor y el respeto al medioambiente suelen ser sus pilares fundamentales, sin olvidar las grandes canciones que usan. Siempre les estaré agradecido por descubrirme al grupo The Vaccines, por ejemplo.

Ahora llega la época del año en el que más nos vemos reflejados en estos anuncios, y no sólo por las imágenes de las playas.

Durante el verano estamos más predispuestos a enamorarnos. Esos amores de verano que se viven durante el tiempo que dura la estancia en el lugar de vacaciones.

Estos amores son los más intensos y más fuertes, pues al tener fecha de caducidad, uno quiere aprovechar al máximo el tiempo. También son los más recordados y añorados. Tanto que incluso años después, sigues haciendo cábalas y preguntándote qué hubiera pasado si hubieses sido más valiente.

Estos amores son muy parecidos a los suplentes que salen los últimos diez minutos de un partido de fútbol; tienen una fracción muy pequeña para darlo todo. Si el jugador que sale de titular lo diese todo, a los diez minutos tendría el entrenador que cambiarlo, por eso se tiene que dosificar.

Durante el verano, en teoría, tendríamos que aprender a dosificarnos. Dosificar las horas de sol, las comida, las cenas hasta las tantas, las copas, las fiestas, los baños e incluso el amor, pero la realidad es que a vivir se aprende viviendo y el verano son nuestros diez minutos de partido.

Estrella Damm publicó ayer su anuncio, y para mí ya ha empezado el verano. Brindemos por diez minutos de diversión, cenas, playa e incluso amor. Y seamos valientes, que más vale arrepentirse por haber fallado que no por no haberlo intentado. Y los dosificadores para las salsas. ¡Salud!