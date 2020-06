El Whatsapp vaciado

Hablar de política con familiares, amigos, compañeros de trabajo, enemigos declarados, compañeros de gimnasio o ex novios, se ha convertido en una actividad de alto riesgo.

Lo único bueno de todo eso es que, finalmente, sabes de qué palo van los demás.

Creo que he batido un record del mundo. Hasta ayer, pertenecía a tres grupos de whatsapp. Muy numerosos. Ayer quedaron vacíos. El único integrante de esos grupos era yo. Y también los he abandonado.

Ya saben que no me duelen prendas en decir lo que pienso de unos y de otros, no me importa exponerme y decir lo que pienso de una banda de mequetrefes (los políticos) que están llevando a la ruina más absoluta a España. Pienso que nuestra clase política es, sencillamente, desastrosa. Entonces, al escribir un artículo sobre Abascal se salieron unos cuantos, al escribir sobre lo que hizo Pablo Iglesias no sé qué día se salieron otro puñadito, y así hasta dejarme solo. Los últimos en abandonar han sido los de Pacma. He confesado que leí, siendo joven, «Moby Dick».

Tres grupos vaciados. Como Teruel o Soria.

Tenemos la piel muy fina. No hace mucho alguien se llevaba las manos a la cabeza porque Cayetana Álvarez de Toledo le recordó a Pablo Iglesias que su padre fue un miembro del FRAP y, por tanto, un terrorista. Yo lo único que dije es que a mí me habían recordado que mi padre fue militar medio millón de veces y que no había pasado nada. No gustó y se organizó un pequeño zipi zape. La piel muy fina y la cara muy dura. No hace mucho alguien que se dedica a poner verde a los que ella llama ‘fachas’ (grupo que abarca desde el PSOE a VOX y más allá) decía que ella prefiere que el fontanero o el señor que le hace arreglos de poca importancia en casa no le cobren el IVA y que eso nada tiene que ver con las grandes corrupciones. Le dije que sí tenían una cosa en común, que todo era corrupción y trampa y mentira, que eso era robar. Me ha bloqueado en todo lo que un ser humano puede bloquear a otro.

En fin, qué pena. Voy a dejar dicho en mi perfil que hoy como huevos fritos con patatas. Que me abandonen los veganos. Ya nada importa.