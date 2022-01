Emvisesa, sanitarios, militares, polis y pasta gansa

Lo he oído por la arradio: si alguien tiene un piso vacío eso ya no es un verdadero piso, de manera que se pone uno en contacto con Emvisesa y te compra el piso vacío para convertirlo en piso de los de verdad. No se puede pedir más democracia y más justicia: es posible poseer un piso que no es piso de verdad pero es un piso. Y si se quiere, se llama a una entidad pública y te lo compra, así se respeta la propiedad privada aunque no se esté utilizando en bien de la comunidad aquello que se posee, aunque no se respete ni ese artículo de la constitución que dice, en pocas y vulgares palabras, que todo lo que hay en España es de los españoles. Ni una bronca al que abusa de su propiedad privada, ni una multa y mucho menos un requisamiento y punto, esto es el capitalismo y su libertad, usted vulnera su obligación hacia sus semejantes, tal vez sea de misa diaria y de Semana Santa con túnica y cargo en la hermandad, o sea, tal vez sea usted “aquel trueno vestido de nazareno” y sin embargo puede tener un piso vacío que no es piso de verdad, según Emvisesa. Aun así, no se preocupe que se lo pagamos entre todos.

Entre todos los sanitarios y los soldados y oficiales del ejército, policías y guardia civil, unidos, están cargando con las consecuencias de que el mercado no deje de funcionar por pandemia y nos podamos divertir en las fanfarrias sociales más diversas, desde las grandes a las más pequeñas, todo ello para que los comerciantes se recuperen aunque todavía se quejen de que van mejor pero podrían ir más mejor, como antes del virus. Entre un montón de investigadores se han repartido y se reparten veinticuatro horas diarias de trabajo para elaborarnos más y mejores vacunas y medicamentos gracias a los cuales se pueden salvar de enfermar y de morir los de los pisos castrados y todos los comerciantes para que ese personal siga siendo libre y gane dinero. No obbbbssstante, ¿les pagan mucho más a los sanitarios y a los soldados, polis y guardias civiles por ello?

Digo más dinero, como a los rentistas les dan dinero por tener un piso que no es piso por falta de uso. No hablo de palabras bonitas ni de aplausos, hablo de pasta gansa para sus necesidades, para que se la gasten en los comercios o donde les parezca. El rey les dice palabras lindas, la ministra de defensa les dirige palabras lindas, ¿con eso se come, se viste, se alquila un piso vacío? Debe ser que sí y yo estoy escribiendo tonterías, como de costumbre.

Pregunto, ¿está pagada justamente la investigación y lo que aguantan sanitarios, guardias civiles, policías y soldados? Los comerciantes desean que se llenen las calles aunque luego se llenen los hospitales. Las otras profesiones citadas supongo que estarán temiendo que se llenen los hospitales. O tal vez no, porque puede que les den un buen dinero por estar desde finales de 2019 dando el callo y dejándose la salud por atender la salud de sus semejantes. ¿Les dan un buen dinero como se supone que les desean entregar a los de los pisos que no son pisos de verdad? ¿Les dan tanto dinero que se aplican aquello de “las penas con pan son menos penas”? ¿Y la investigación? Eso sí lo sé, la investigación no está pagada con nada porque es una profesión vocacional que no piensa en el dinero, está fuera de la lógica capitalista en los verdaderos científicos, no en el negocio puro y duro y en el cachondeo de las revistas y los congresos pretendidamente científicos, salvo escasas excepciones. Los sanitarios, soldados, guardias civiles y policías no lo tengo comprobado. Sólo sé que los veo manifestarse por ahí, protestando por la falta de medios y de sueldos justos. A lo peor es que les gusta la juerga y no me entero de nada, ya tienen el agradecimiento del rey y de la ministra además del aplauso de medios de comunicación y público como los de los pisos vacíos tienen el aplauso y el pago monetario de Emvisesa, ¿es que no se conforman nunca estos batas blancas y estos soldados, polis y guardias civiles?