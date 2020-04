“Nada es suficiente para quien lo suficiente es poco” , esta reflexión de Epicuro de Samos, filósofo griego y padre fundador de la Escuela Epicúrea , adquiere en nuestros días un significado revelador. Quizás nos pueda ayudar a entender la causa de una enfermedad que se ceba con el ser humano y que no es el COVID-19 . La avaricia .

Como ocurre con cualquier plan estratégico, poner en marcha la maquinaria implica sentar las bases de las corrientes en las que sustentaremos nuestras acciones. Feminismo y ecologismo en este caso, para acabar con el patriarcado y el capitalismo que ya sabemos lo ineficaces que han sido en la defensa de la igualdad real entre los seres humanos y la protección del entorno natural y animal. Esta implantación de un nuevo orden mundial, no implica el rechazo a los avances de la ciencia y la tecnología que tanto han mejorado nuestras rutinas. Pero sí se hace imprescindible desprogramarnos y cuestionar el discurso único, para conseguir nuestro propio bienestar, desalienarnos sin opción de retorno. Reberlarnos ante una situación que nos conduce a vivir en un desierto, mientras hipotecamos nuestra libertad para adquirir bienes que no necesitamos y enriquecer de paso intereses privados y especulativos. La avaricia se ha instalado en nuestras tripas y crece sin control. Nada nos satisface porque nada es suficiente. El capitalismo nos obliga a trabajar a destajo y a correr permanentemente detrás de no sabemos qué, para llenar nuestros vacíos espirituales con pseudodiversión y muchos trastos inútiles. Crece la ansiedad por vivir experiencias rápidas que nos emborrache el cerebro de dopamina. Y así, entre la ansiedad por planificar la siguiente huída y la desesperación de que costearla, implica volver al tedio del trabajo rumiante, continuamos retroalimentando nuestro hastío.