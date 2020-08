En Podemos baten un récord

Vaya por delante la presunción de inocencia, aunque en Podemos nunca la hayan tenido en cuenta con las imputaciones de los otros, de los demás. Tanto PSOE como PP, tardaron un tiempo en tener problemas con la corrupción porque robar requiere un proceso de aprendizaje y adaptación. En Podemos han batido todos los récords: llevan solo meses gobernando y ya han sido imputados, tanto el partido como algunos dirigentes. No pasará nada, según Echenique, pero la imputación está ahí y parece que la cosa es seria. Es de suponer que Sánchez estará ya pensando en cómo acabar con el Gobierno de coalición porque, como Iglesias, no era partidario de que un partido imputado por corrupción gobernara el país. De hecho, él llegó a la presidencia de España mediante una moción de censura por la corrupción del principal partido de la derecha. Por tanto, Unidas Podemos no puede seguir en el Gobierno. Loco estoy por ver hoy un especial de La Sexta sobre la imputación de la formación morada. Ah, no, que Ferreras estará de vacaciones. Pues es una pena, porque será el tema de interés hasta noviembre. Menos mal que está ahí Infolibre. Ayer fue una vergüenza el poco tiempo que le dedicaron a esta imputación los telediarios de las principales cadenas nacionales. Entre tres de las más importantes –la 1, A3 y Telecinco–, 4 minutos y 85 segundos, lo que dura un chiste malo del Gran Wyoming, aunque supongo que no estará para chistes. Si no me equivoco, ninguna abrió con esta noticia. ¡Ay, aquellos tiempos de la corrupción pepera! Imagino que ya dará lo mismo si aparece o no el rey perdido, porque al final todas las cadenas van a ocuparse del asunto del verano, la imputación de ese partido que vino machacando a la casta, con el Coletas dando lecciones de ética política mientras en los ratos libres buscaba un recambio para el pisito de Vallecas, una sencilla morada en la que poder criar bien a sus vástagos, digamos lejos de la estrechez de los pobres. Aquel chico joven e impetuoso que veneraba al demócrata Hugo Chávez venía a regenerar la política patria y no ha hecho otra cosa que pringarlo todo, sembrar odio y enchufarse para solucionar su vida. La idea era buena, y el proyecto político prometía, pero en un tiempo récord todo se ha ido al garete. Así que, señor Sánchez, acabe de broncearse y cuando pueda termine usted con esta farsa.