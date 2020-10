En salud, mandan pero no saben. Así es

Si a usted se le estropea la lavadora, llamará al servicio técnico de la marca de su electrodoméstico o a un profesional dedicado al arreglo de lavadoras y no al panadero. Si usted ha de cambiar el aceite del coche acude a su mecánico de confianza y no se acerca a la cafetería de la esquina. Si su perro se rompe una pata tendrá que visitar al veterinario y no a San Antón. Y si usted enferma ¿a quién escuchará?

No me imaginaba (hasta hace unos meses) que millones de personas harían caso del criterio de un político o de un periodista para salir vivo de una pandemia letal como la que ha provocado el SARS-CoV-2. Es insólito comprobar cómo millones de personas pueden creer en lo que dice un cantante sobre el uso de mascarillas y no seguir las instrucciones que da un científico intentando salvar vidas. Por lo que parece nos gusta más San Antón que un veterinario aunque estemos en pleno siglo XXI.

Está claro que los políticos no saben de coronavirus. Tampoco de la gestión que hay que realizar para salvar una pandemia. Es evidente que los periodistas tampoco saben (salvo contadísimas excepciones) ni de virus ni de pandemias ni de soluciones científicas. Sin embargo, son los que tienen más espacio en los programas de televisión o en las emisoras de radio. Y, cada día que pasa, más.

Hemos perdido el respeto a la Covid-19 a base de escuchar estupideces y mensajes confusos o erróneos. No son pocos los que están aterrados escuchando noticias sensacionalistas que hablan de una especie de Apocalipsis que se puede controlar (en la medida de lo posible) con una buena higiene personal (lavado de manos), el uso de mascarilla, respetando la distancia entre personas y ventilando los espacios cerrados. Hasta que no exista una vacuna no tenemos otra cosa.

Estamos corriendo detrás de lo que dicen los que no saben y (como ya es costumbre) despreciando lo que los científicos dicen que es importante. Por ejemplo, las medidas de Madrid parece que llegan tarde y son laxas según dicen los científicos. Pero el debate en redes, sobre la pandemia, se centra en lo que dice una periodista sobre el Gobierno de España o un sindicalista sobre la gestión de Isabel Díaz Ayuso. Eso o tomamos a broma lo que dijo, entre otras cosas el consejero de salud andaluz, Jesús Aguirre Muñoz, hace unos días y que debería ser motivo de reflexión sobre en qué manos estamos: «Vamos a instar de que en el ámbito familiar se mantenga la misma... la misma, máximo de personas dentro de lo que es el ámbito familiar». Todavía nadie sabe qué quería explicar.

Es lo que hay.