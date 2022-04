Enrique del Pozo destroza, un poco más, el concurso de su novio Rubén

Enrique del Pozo está convirtiendo la participación de Rubén Sánchez Montesinos es un circo. Y la factura a pagar va a ser entre alta e insoportable.

Al saber que, en la gala de ayer, su novio era nominado para salir expulsado en unos días, Enrique del Pozo comenzó a decir que su novio había sufrido abusos sexuales, que le llamaban maricón y algunas cosas más que no venían a cuento. Además, diez minutos después ya estaba riendo y parecía encontrarse más que bien. Por cierto, no sé las veces que ha repetido que es su novio y que lleva conviviendo con él un año aproximadamente. Defender el concurso de alguien a base de provocar una pena infinita entre los espectadores no parece la mejor de las estrategias. Enrique del Pozo se equivoca porque su novio está metiendo la pata con frecuencia y eso no tiene solución.

Rubén, que es culturista profesional y 22 años más joven que del Pozo, necesita comida a diario como para una boda y ya ha dejado a dos velas a algún compañero de concurso. Rubén insiste en contar al mundo entero que su novio es el hombre de su vida y en que están viviendo una historia de amor única e irrepetible. Rubén se enfada si algún concursante no reconoce a su novio como un estrella de la canción o de la televisión (en este caso, incluso Enrique del Pozo reconoce que Rubén se pasa de la raya). En fin, Rubén está haciendo un concurso patético. Histriónico, soso, insolente y fuera de sitio.

Es muy posible que sea el primer expulsado. Su historia personal no creo que le salve puesto que a un reality se va a concursar y no a soltar lastre que provoque una infinita angustia entre el personal.

Me temo que tiene buena parte de montaje esta relación (al menos en Supervivientes 2022) y la gente que se las sabe todas ya pide la cabeza de Rubén sin reparos.

La gala de ayer, además de mostrarnos a Enrique del Pozo llorando y tratando de hacer llorar al resto, nos dejó imágenes bastante ridículas. Kiko Matamoros intentando demostrar que con una edad se pueden hacer pruebas físicas como si fueras un chaval fue la estrella de la noche. Ya se lo contaré con detalle. Vamos a ver cómo se desarrollan las cosas.