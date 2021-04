Entonces... ¡existe!

Hay experiencias tan chulas que te marcan el día, la semana y casi la vida. Yo he tenido la suerte de vivir durante toda esta semana (¡y aún me quedan algunos días de la que viene!) una experiencia alucinante con tres coles: El Colegio Claret, El CEPR SAR Infanta Leonor y el CEIP Juan de la Cueva, a todos ellos, niños, profes y directores GRACIAS de corazón... ¡Ha sido una pasada!

Veréis, el motivo de los actos y videoconferencias en los coles ha sido celebrar la semana del libro e invitar a la lectura a niños desde 1º hasta 6º de primaria a través de la presentación de mi nuevo libro de literatura infantil «Komache» -el Koala-Mapache más divertido del bosque- (Ed. BABIDI-BÚ ).

Haré una mención especial al Colegio Claret de Sevilla, ¡mi colegio!. Siempre resulta emocionante volver al que fue tu cole, yo pasé 13 magníficos años en El Claret y guardo un montón de momentos y recuerdos chulos en mi memoria, todo se activó en mi mente en cuanto puse un pie en el patio del colegio el pasado día 19, ¡casi pude ver a la María de 9 años jugando al baloncesto y corriendo por el campo de arena! (bueno, ahora es de césped, mejor). Mi profe de 3º de primaria, D. Jose Eugenio Bernabéu, me brindó la genial oportunidad de volver a mi cole, durante cuatro días, para hablarles de «Komache» a... ¡¡más de 600 niños!! de 1º, 2º, 3º y 4º de primaria, ¡todo un reto! pero ha sido un reto alucinantemente divertido... ¡He disfrutado como una pipiola! Me sentía como si, en cualquier momento, fuera a asomarse Pablo Motos y decir: «¡Hoy ha venido a divertirse al Hormiguero...!« porque los niños tienen el arte de impregnarlo todo con su mágica diversión, su espontaneidad, su inocencia, sus ocurrencias... ¡Si los escuchas, te darás cuenta de que tienen muchísima razón! ¡Incluso me han ayudado con ideas para el próximo libro! Los niños son lo más genial de la genialidad...

Muchos no podían esperar al final de la presentación para plantear sus cuestiones (¡me hacían mucha gracia sus expresiones de «curiosidad»), ¡alguno hizo hasta de comentarista! jajajajjaja pero, en concreto, se me quedó grabada la pregunta de un chiquillo de 2º de primaria, levantó su mano y dijo:

- Pero, ¿Komache existe de verdad?

Varios compañeros lo miraron, incrédulos; yo, le respondí:

- ¿Tú quieres que exista?

- ¡¡Sí!!- contestó con energía y una amplia sonrisa.

- Entonces... ¡¡existe!!- le confirmé.

Y se quedó tan feliz... Resulta difícil transmitiros la satisfacción que me embargó en aquel momento... Tiene tal potencia y tal poder la mente infantil que si tú contribuyes a fomentar eso, ¡¡estarás haciendo inmensamente feliz a un niño!! tanto al que tengas delante como a tu niño interior, sí, ese al que es posible que tuvieras descuidado desde hace un tiempo... Sin duda, la intensidad de la visualización infantil es un instrumento de ILUSIÓN masiva: te contagia y te cautiva de una forma tremendamente única...

Otro aspecto que me parece chulísimo es la entrega desinteresada que tienen los niños... ¡hubo hasta algún grupo que se quedó sin 15 minutos de recreo por quedarse a hacer preguntas sobre Komache! eso significó mucho para mí... He puesto en marcha un concurso, se llama #SoyKomachero, en el que los niños, a través de una manualidad, un dibujo, un texto ¡de la forma creativa que más les gustase! demostrasen porqué son como Komache, esto es, originales, con personalidad, súper divertidos, alegres, cariñosos, buenos compañeros... y los 4 ganadores (uno por nivel de 1º a 4º) se llevaran un libro firmado de Komache, pues... ¡¡Los niños se han volcado con la iniciativa!! Estoy completamente rodeada de 600 chulísimos trabajos, ¡me va ha costar un mundo decidir los 4 ganadores! Por aquí os dejo una muestra de algunos de los trabajos de #SoyKomachero

Si eres padre, abuelo, tío, profesor o simplemente tienes bien despierto tu niño interior, ¡gracias por crear valor a partir de tu imprescindible labor!