Ojalá estas medidas de medias tintas sirvan de algo. Ojalá que la absurda picaresca de quienes siempre les buscan las cosquillas a las normas no encuentre de nuevo la salida. Ojalá que este cierre tempranero de las actividades esenciales sirva para que el personal entienda lo esencial y no para que, esencialmente, el virus siga expandiéndose entre los pobres de siempre y los nuevos empobrecidos.

Porque la situación viene para largo, aunque el presidente de la Junta, con la mejor intención, esté pensando en salvar la campaña navideña, o en que el virus y sus consecuencias no se la carguen absolutamente. Porque ya bastante daño ha hecho. Y al año no le dio tiempo de crecer cuando estuvimos confinados a mediados de marzo. Y el año está languideciendo y estamos indiscutiblemente peor, salvo quizá en una cosa: hemos dejado de discutir políticamente sobre las medidas. Y creo que ese es un paso fundamental.

No quiero imaginar las bromas, los chascarrillos, las comparaciones y los chistes envenenados y fuera de lugar que inundarían ahora mismo las redes si la decisión que se ha tomado ahora en Andalucía hubiese procedido de Madrid. Imaginemos por un momento que ese discurso sereno y responsable, incluso temeroso, de Juanma Moreno lo hubiera pronunciado alguien del Gobierno central. Con las mismas palabras, literalmente. No hace falta que fuera el Coletas. Pero, por imaginar, imagínenlo. Pero la decisión, exprimiendo las competencias autonómicas al máximo, ha venido de aquí. Y en cada comunidad autónoma, de sus respectivos gobiernos regionales, cada cual de su color. Y todas coinciden en lo esencial: en no perderle el respeto a un virus que no entiende de colores ni de latitudes, pero que se crece, como todo mal bicho, en las situaciones de incoherencia, de enfrentamiento, de intereses parciales.

Toca tomar conciencia de que el COVID, mientras no haya una vacuna efectiva y segura, ha venido para quedarse y para cambiarnos la vida. No tiene por qué ser esencialmente, porque esencialmente la vida depende de otras muchas cosas que no nos han quitado las restricciones, pero sí sería deseable que descubriéramos esencialmente cuáles son.