España Si, España No

Seguramente vieron el pasado Festival de Eurovisión en el que la cantante española Chanel marcó una de las mejores puntuaciones de España en su historia alejándonos de los vergonzosos últimos lugares donde ha pululado nuestro país en otras ediciones.

Reconforta ver como se tiene el lugar que se merece e, incluso, ir más arriba merced a las pocos claras votaciones que implementó la Comisión tras «detectar irregularidades» en los votos de varias países, lo cual no habilita a la Comisión a votar a quién le da la gana en función de «registros similares de otros países», parece hasta absurdo la libertad que se tomó que, desde luego, debe ser investigado y rectificado si procede.

Pero no es eso de lo que les quiero hablar hoy, hoy quiero hablarles de España y de lo vergonzoso que me parece que haya gente que quiera hacer política radical y discriminatoria a costa del mundo del arte y del espectáculo.

Chanel apareció en la presentación y durante las votaciones de Eurovisión con una bandera española, y lo hace por que representaba a España, su país, por el orgullo que ello supone, por ser la que, en ese momento, iba a luchar por el éxito defendiendo nuestros colores.

Pues bien, ha habido descerebrados que han afirmado que es un acto nacionalista con guiños a la extrema derecha... ¿Puede haber una mente más enfermiza y conspiranoica?

Desde luego parece patético que estar orgulloso de su país tenga que ser un motivo de esconderse y de vergüenza, cuando la vergüenza es la que deben sentir los que promueven tales ideas.

Miren ustedes, vivimos en España, España comprende todo el territorio nacional y a todos sus ciudadanos. Quién no esté a gusto aquí o con su nacionalidad lo único que tiene que hacer es irse a vivir a otro sitio pero, teniendo en cuenta, que lo estará haciendo en otro suelo y que ese suelo tendrá una bandera, ¿también va estar en contra de ella? Pues nada, que busquen una isla desierta y que se pierdan.

Ya me cansa el discursito liberal de los cuatro descerebrados radicales que en todo lo que salga la bandera española le ponen un pero, una pega. ¿Qué pasa? ¿Qué no se puede mostrar ese orgullo? ¿Donde vivimos? En España, pues eso, y si no le gusta se aguantan que es lo que hay.

Cuando España ganó el mundial todos buscaban la foto, hasta los politicuchos de tres al cuarto que alimentan ese odio y esa hoguera lo hacían; todo el mundo tiraba de si había jugadores suyos o no, de la fotografía que se buscaba. Ahí valía todo porque eran actos que conseguían su publicidad...

Pues para todo igual y mucho más en actos como el de Eurovisión donde lo que se muestra es el orgullo por representar a España. ¿Acaso esos que critican no aceptarían el himno nacional cuando salen a un podio? ¿No aceptarían salir con la equipación nacional? ¿Sólo van a estar para la subvención y coger dinero? Porque si es así ni tienen sitio en este país ni merecen llamarse españoles.

No es que se sienta vergüenza de España, se siente vergüenza de estos cuatro descerebrados que critican todo y quieren ver más allá de lo que hay.

España Si, España No, es la división que se quiere imponer y donde muchos luchan y se resisten, hasta en esos lugares donde «braman por su independencia» y que resultan que no son tantos como dicen ser y se silencia y discrimina a los que siente ese calor español y ese orgullo. Eso sí que es de poca vergüenza, golfería y denunciable.

La opresión de los cuatro liberales que hacen lo que les da la gana, se llenan los bolsillos e incendian redes por una ideología que no practican ni ellos. Saben... ¡VIVA ESPAÑA!