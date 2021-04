Espectáculo bochornoso en Madrid

Aún no ha dado comienzo de manera oficial la campaña electoral en la Comunidad de Madrid y ya se están tirando los muertos a la cara quienes quieren gobernar, o sea, todos los candidatos. Es un espectáculo bochornoso que merecería una respuesta contundente por parte de los que votan en esa comunidad. Nunca va a pasar, pero no estaría mal que un día no fuera nadie a votar en unas elecciones, a ver si empiezan a entender que los ciudadanos merecen un respeto. Está claro que hay que ir a machacar a Isabel Díaz Ayuso, porque es la que parece que va a arrasar, y lo están haciendo de una manera miserable, culpándola ya de la cuarta ola y de las anteriores. Hasta Gabilondo, el candidato socialista, está en una actitud impropia de un señor de su talante, que iba para Defensor del Pueblo. Esta misma mañana ha sido entrevistado por Carlos Herrera en la Cope y daba gusto escucharlo, con temple, comedido y justo, pero ha vuelto a hablar de lo mal que va la pandemia en Madrid, no viendo nada positivo en la gestión del actual Gobierno. ¿Pero no hay nada más que pandemia en esta comunidad?

Ha dicho Gabilondo que el de Ayuso ha sido un gobierno fallido, pero parece que los madrileños piensan otra cosa porque las encuestas indican que ganará claramente las elecciones, a pesar del acoso hacia la presidenta, que comenzó el mismo día que tomó posesión de su cargo. Para ser un señor al que no le gustan los extremos ni los debates broncos, hasta el punto de que, como dijo, no piensa pactar con “éste Pablo Iglesias”, está demasiado agresivo y, por lo que se ve y se escucha, no quiere ser menos que los demás a la hora de culpar de todo lo malo a Ayuso. Creo, sinceramente, que Gabilondo sería el mejor presidente para la Comunidad de Madrid y tiene muchas posibilidades de serlo, porque hasta Iglesias acabará haciendo campaña por él, sabiendo ya que no tiene nada que hacer en estas elecciones. Es más, creo que dejó la vicepresidencia del Gobierno para ayudar al Partido Socialista a recuperar Madrid y, de paso, evitar la desaparición de su propio partido.

Así que Ayuso no lo tiene tan fácil como se quiere dar a entender, porque aunque gane con clara diferencia sobre el segundo, o sea, Gabilondo, tendrá difícil lo de poder formar gobierno porque no tendrá con quién pactar nada, salvo con Vox, y eso tiene sus riesgos.