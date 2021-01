¿Esta chapuza era el fin del mundo?

Lo del asalto al Capitolio no ha sido ni mucho menos una sorpresa, porque se esperaba algo así desde hacía meses. Se sabía con certeza que el majara Trump no iba a aceptar una derrota así como así, y así ha sido. Tampoco es una sorpresa que los líderes políticos españoles lo utilizaran ya anoche contra el adversario. No solo algunos adalides políticos, sino sus voceros, esos columnistas al servicio de determinadas formaciones políticas que hablaban ya de “golpe del fascismo contra el mundo democrático”. ¿Pero el mundo es de verdad democrático? Hablando de líderes y de democracia, ¿no les parece raro que anoche no salieran en tromba todos los líderes mundiales a denunciar el asalto y defender la democracia con uñas y dientes? Sí, a pesar de los 74 millones de votos que tuvo el psicópata Trump en las pasadas elecciones, que manda narices. Se supone, que esos votantes habrán aplaudido el ataque al Capitolio y que no van a hacer nada para evitar una masacre en las calles si no controlan pronto la insurrección, que eso está por ver. Si se sabía que algo así iba a pasar, ¿por qué les ha resultado tan fácil asaltar el Capitolio a los fanáticos del loco Donald Trump? Anoche había más seguridad en el chalé de Pablo Iglesias que en el Capitolio. El candidato de Vox a la alcaldía de Logroño justificaba el golpe calificándolo de “lucha del valiente pueblo americano”. Es de suponer que Abascal se lo va a cepillar, ¿no? Aquí no están los ánimos como para andarse con medias tintas, porque hay que recordar que el vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, apoyó rodear el Congreso contra el mandato de Rajoy y que Susana Díaz fletó autobuses para rodear el Parlamento andaluz contra la investidura del popular Juanma Moreno. ¿Hace falta recordar que aquí nos va la marcha? La periodista Ana Pastor metía anoche palos en candela poniendo en Twitter un vídeo en el que se comparaban los discursos de Trump y Abascal, y señalaba las similitudes entre ambos. No le pega ser tan parcial. Eso era aprovechar los lamentables y preocupantes sucesos de Estados Unidos para atacar al líder de Vox de cara a las elecciones catalanas. Podría haber hablado de cómo los que no vieron sedición en el golpe de Estado de los independentistas catalanes, la ven ahora con lo del asalto al Capitolio. En fin, un numerito nacional. ¿Era esto el temido fin del mundo? Siempre tuve muy claro que la destrucción del mundo sería una chapuza de tipo americana.