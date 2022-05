Estado Plurinacional, PP, Vox y la náusea

España es un Estado Plurinacional. Esto es lo que dice Elías Bendodo, coordinador general del PP. Y se queda tan pichi porque es lo que piensa él y muchos dentro del PP. O es lo que toca decir para salvar un puñado de votos. Dice Bendodo, además, que todas las Comunidades Autónomas son nacionalidades históricas. Y que lo de los idiomas (es decir, que el castellano quede por debajo del catalán, del euskera o del gallego, y que se persiga su uso en algunas Comunidades Autónomas, que se pisotee el idioma oficial de España) es algo normal porque lo que mola es poder hablar idiomas y que eso te abre muchas puertas. Esto dice Elías Bendodo que goza de la confianza absoluta del nuevo presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo.

Ahora resulta que el PP defiende posturas independentistas, nacionalistas y de la extrema izquierda española. Es sorprendente aunque cierto. ¿Es España un Estado Plurinacional? La verdad es que yo no lo sé porque no sé lo que es un Estado Plurinacional. Le pasaba lo mismo no hace mucho a Juanma Moreno Bonilla. Debe ser algo parecido a un territorio en el que muchas nacionalidades distintas forman un solo país. Es decir, los catalanes son primero catalanes. Y los vascos, y los gallegos, y los murcianos, y los andaluces. Todos. Como todo el mundo sabe, los manchegos son una nacionalidad histórica y si alguien no lo tiene claro, ya está Bendodo preparado para dejar claras las ideas de todos. O sea, España es un país formado por una especie de pequeños países. Algo así. Y todos los ciudadanos sin excepción sienten que es así (según Bendodo). Además, en algunas de esas nacionalidades prefieren hablar su propio idioma o su propio dialecto. Y es una bendición porque la ventana abierta al mundo que supone hablar bable o catalán es infinitamente más grande que la que abre el inglés o el propio castellano. Claro que sí, señor Bendodo. Ya iba siendo hora de que alguien pusiera las cosas claras.

Sin embargo, me parece a mí que eso del Estado Plurinacional es un invento político que convence a la mitad de los catalanes, a un tercio de los vascos y a un número irrelevante de gallegos, madrileños, andaluces o extremeños. España es una nación formada por Comunidades Autónomas y, por tanto, descentralizado. Punto. Y me parece a mí que la cultura de cada Comunidad Autónoma (incluido el idioma si es que existe) debe ser cuidada y potenciada, pero no puede convertirse en una especie de arma arrojadiza o en una forma de perversión política. Que en el PP caigan en esta trampa es imperdonable.

Bendodo ha servido de altavoz para lo que va a ser parte de la política del PP actual. Bien saben en la derecha española que si no se suben a trenes que apestan a nacionalismos rancios y peligrosos lo tienen claro en las urnas. O eso o se arriman a las ideas de Vox (ya se están frotando las manos los chicos de Abascal pensando en que, de entrada, la pata la meten hasta el corbejón) y esa opción solo les ha dado disgustos. Sea como sea, queda claro que la política es eso, política. Y que causa náuseas con mucha frecuencia.