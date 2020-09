Estepa ya empieza a oler a mantecado

Con esto de la pandemia se barajo en su día si afectase a la producción del mantecado de Estepa, fue un momento de incertidumbre vivido en el mes de julio, pero afortunadamente las cosas en este sector si funcionaran como siempre y están garantizado los puestos de trabajo y la situación de pleno empleo en este punto de nuestra provincia. Los empresarios del mantecado de Estepa son conscientes de la grave situación que vivimos desde el punto de vista sanitario. Pero al mismo tiempo son optimistas de cara a la nueva campaña que ya ha arrancado en esa ciudad y confían en el carácter tradicional y familiar de nuestros dulces que no pueden faltar en una mesa navideña. La campaña del pasado año llegó a las 22.000 toneladas de dulces y todo parece indicar que este año no va a ser menos y se podrá de nuevo llegar a esa cantidad de mantecados, polvorones y otras delicias navideñas que llegarán a todos los hogares de España y del mundo, pues cada año son más las empresas que abren su mercado fuera de nuestras fronteras. Respecto al empleo, aunque el mes de agosto ha sido algo menos positivo que el del pasado año, sí que se ha notado ya una bajada del número de personas desempleadas en los datos publicados el pasado 1 de septiembre. En concreto 262 personas han encontrado empleo en el mes de agosto y como cada año ocurre, el pico del empleo se espera para el mes de septiembre, cuando ya todas las fábricas de Estepa estén a pleno rendimiento. Una buena noticia que nos llega desde esa ciudad. El mantecado de Estepa se vende en los lugares mas lejanos del mundo y es una fuente de riqueza para nuestra provincia. Como les comentaban las cifras para llegar a ese pleno empleo van progresivamente y cuando falte menos para la navidad se rozará el pleno empleo. Estas son las noticias que nos gustan contar de nuestra provincia tras meses de problemas y preocupaciones que es el pan nuestro de cada día. No quería despedirme sin mencionar un gesto que mi compañero Damián Yélamo ofrecía en sus redes sociales hace algunas semanas, colgó una fotografía saboreando el primer mantecado del año, a esa foto fueron miles de personas las que le dieron un me gusta como respuesta.