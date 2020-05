Estimado lector, regreso para contar todo y más

Hace ya algunos años que por motivos que no vienen a cuento deje de colaborar en este periódico decano de la prensa de Sevilla- Durante ese tiempo han pasado muchas cosas en esta cabecera. Quien fue en su día un héroe por la salvación de este medio, se convirtió en el enemigo de la sociedad Sevilla, todo esto se vivió con la perdida de puestos de trabajo y el cierre de una televisión que sigue en la memoria de todos. Pero créanme, señores, aquí no hay buenos ni malos, lo que ocurre es que los medios de comunicación están pasando por momento difíciles y complicado de su historia, el grupo de comunicación que este libre pecado, que tire la primera piedra. El Correo de Andalucía cuando llega a las manos de Antonio Morera estaba herido de muerte, se sometió a una cura rápida y veloz, pero la enfermedad seguía su curso y aquellos que pudieron hacer algo por salvarlo miraron para otra parte y optaron por atacar a ese que en su día fue el héroe y olvidar las ayudas prometidas. En mi tierra se dice, entre todos la mataron y ella sola se murió. En este mi regreso a El Correo en formato digital, futuro de la prensa hoy día, quiero recordar a excelentes hombres y mujeres que dejaron la huella de su trabajo y sobre todo el esfuerzo en los últimos años. Hoy siento como una especie de liberación y me siento ante este ordenador con alegría y con una cosa que tengo muy clara, El Correo está aquí, nunca ha desaparecido y de ello dan buena cuenta los profesionales que lo sacan. El número de visitas avalan que es uno de los periódicos con más lectores en toda nuestra comunidad, los sevillanos siguen con la buena costumbre de informarse aquí, por eso quiero compartir los jueves y domingo unas líneas donde poder contar como esta nuestra provincia, lo bueno y lo malo. Espero y deseo que me acompañen en esta vuelta a mi casa. Gracias a su Presidente y a los compañeros que me están dando todo tipo de facilidades `para opinar libremente y sin marcarme ninguna línea editorial ni consigna, con libertada de poderme expresarme como yo quiera eso es lo mejor que te puede ocurrir en esta difícil y castigada profesión.