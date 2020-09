Esto tiene muy mala pinta

Recuerdo cuando te podías informar en algunas cadenas de televisión del país a través de excelentes informativos, y cuando había debates como La Clave, con José Luis Balbín, o los que creó aquel gran periodista que fue el onubense Jesús Hermida. Hoy el único debate que hay es el de La Sexta, los sábados, que no es sino una pelea de perros donde todos se muerden entre ellos y a todos, sin discusión, se les ve el plumero desde Despeñaperros. ¿Sería mucho pedir que alguna cadena hiciera debates nocturnos de calidad y sin tantos sectarios entre los tertulianos? Aunque sean colocados por los partidos políticos, que eso parece que tiene que ser así. Tiene que ir Angélica Rubio a tirar por tierra todo lo que digan Inda y Marhuenda. El pasado sábado entrevistaron al presidente del Gobierno en este debate y solo faltó que Iñaki López le entregara una plaquita por su buena gestión de la pandemia y un ramo de flores para Begoña. Recuerdo que fui al baño y al mirarme al espejo me vi cara de tonto, más de lo normal. “Me la acaban de meter doblada y encima voy a seguir viendo el debate”, dije. ¿Fue Ferreras quien eligió las preguntas? No sé si se han dado cuenta alguna vez, pero está todo estudiado. Habla Inda y el realizador manda poner un primer plano de Angélica Rubio con cara de haberse comido una morcilla de Montellano a las cuatro de la tarde. Ella sabe que está en pantalla, es algo pactado. Y los movimientos de cabeza de Marhuenda, de desaprobación cuando habla algún contrario ideológicamente. ¿La realización es de Luis Marco o Adriana Lastra? Hay una manifestación en Madrid contra las medidas de Isabel Díaz Ayuso para intentar parar el virus y algunas cadenas eligen a una enfermera de un determinado partido para entrevistarla en la calle como si pasara por allí camino del mercado. Por cierto, ¿qué hacía una enfermera en una manifestación, con uniforme, seguramente el mismo que llevaría luego al hospital cargado de bichitos? Hoy ha sido una enfermera, pero días atrás era un enfermero. Son cosas de claro estilo bolivariano, sin duda alguna. Entrevista al azar, pero que sea de Unidas Podemos, de Vox o de Esquerra. No vaya a ser que cojamos a un ciudadano normal y corriente, sin hipotecas, y diga la verdad. Nunca había pasado esto en España, al menos en las últimas décadas. Tanto control no es bueno en un sistema democrático y tenemos que acostumbrarnos porque irá a peor. Esto huele a república bananera que es una barbaridad. Ayer de mañana vimos a Monedero azuzando a los pobres contra el Gobierno de la Comunidad de Madrid –pasaba por allí una reportera de La Sexta y lo entrevistó, qué casualidad–, y luego acabó almorzando en un restaurante de lujo del Barrio de Salamanca. Se dejó ver, claro, para que le dieran caña a él y no a su jefe, demasiado liado para ver cómo acaba con España sin sangre. Esto tiene muy mala pinta.