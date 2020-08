¿Qué te sugieren esas dos palabras? podrían ser la respuesta a la pregunta: "¿dónde estás?", pero si nadie ha preguntado, ese "¡estoy aquí!" es una llamada de atención para que "eches cuenta" a esa persona; para ese "demandante de atención" (de tu atención) tú eres importante, quiere compartir tiempo contigo, quiere estar presente en tu vida y sintetiza esos anhelos en dos sencillas y certeras palabras: "¡Estoy aquí!".

Mis demandantes de atención favoritas son mis sobrinas, Sofía y Noelia, que tienen la habilidad de transformar una tarde de verano en toda una experiencia gracias a sus geniales ocurrencias... La autora del "¡estoy aquí!" es Noelia, de 3 añitos, esta semana estábamos jugando al escondite con su hermana y mi chico, me tocaba contar a mí (hasta 20), iba por 10 y empecé a escuchar: "¡María, Maríaaaa, estoy aquí!", era Noelia que me llamaba a voces desde su escondite... Entre risas, terminé de contar y me dirigí al lugar de dónde provenía la voz -detrás de la puerta de la cocina- al tiempo que dije en voz alta -con afán de darle algo de emoción al juego-: "¿Dónde estará Noelia? No la encuentro" (a pesar de que la había visto perfectamente "escondida" detrás de la puerta), "¡Estoy aquí Maríaaaaa! mira, miraaaa" -decía la chiquilla al tiempo que sacaba la cabeza de su escondite... Durante unos segundos más miré hacia otro lado, como si no la hubiese visto y finalmente la miré y le dije: "¡Pero si estabas ahí, no me había dado cuenta!" y con su risa picarona me contestó: "¡otra vez, te toca contar!" y durante las siguientes 9 veces que jugamos al escondite, Noelia insistía en delatarse a sí misma desde el principio...