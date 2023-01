Expedición Aprendizaje, la aventura continúa

“Hemos transformado nuestras vidas para seguir una pasión que conocíamos desde hacía mucho: la educación. Al formarnos como docentes, nos frustró descubrir que las cosas no han cambiado mucho en los últimos 200 años. Estudiamos metodologías innovadoras, pero todas parecían quedar fuera de la educación convencional y nos costaba mucho aterrizarlas sin haber visto su implementación en un entorno real. Así que nos decidimos a investigar los centros educativos más innovadores del mundo. Durante 3 años, diseñamos nuestro propio camino de aprendizaje entrevistando a más de 150 educadores, familias y estudiantes de 17 países. Nuestra misión ahora es democratizar todos estos conocimientos a través de experiencias de aprendizaje que te ayuden a apoyar mejor el desarrollo de los niños/as y jóvenes”. Así definen Luz Olid y David Caballero su programa formativo Expedición Aprendizaje, cuya próxima edición comienza el 20 de febrero. La aventura continúa para estos dos admirables jóvenes andaluces.

Cuando tenían, con menos de 30 años, dos empleos muy bien pagados en el sector de la investigación farmacológica en el Reino Unido, decidieron renunciar y atreverse a emprender lo que más bullía en su fuero interno: explorar y conectar con el talento que en cualquier lugar del mundo, ya sea una aldea en la selva o un suburbio desatendido, y sin disponer de los grandes recursos que se concentran en muy pocas metrópolis, es capaz de crear modelos de innovación educativa y social que impactan de modo sobresaliente e integral en el aprendizaje y empoderamiento de chicos y chicas. Encomiable reto al que ofrecen unirse para mejorar el nivel de cualquier docente, de cualquier centro de enseñanza y de cualquier familia. Cada cual aprovechando lo que se ofrece para implementarlo de acuerdo a su contexto y a sus propios objetivos.

Tan enfocados están al bien común y a la vertebración de comunidad como masa madre del autoconocimiento, de la motivación, del cambio y del aprendizaje, que su formación no está centrada en “la verdad de un experto”. Compagina gran diversidad de metodologías y vivencias, y también incluye la de cada persona que se inscribe, para que participe activamente, con sus experiencias y sus necesidades, y no sea meramente un sujeto pasivo que recibe un modelo a seguir. Uno de sus lemas es: “No estamos aquí para controlarte, tú diriges tu propio aprendizaje”. Y como garantía de que su propósito no es con ánimo de lucro, ya informan previamente de que quien a los 10 días de iniciarse el programa no sienta satisfechas sus expectativas al 100%, se le devuelve el dinero de su matrícula.

Expedición Aprendizaje es un loable intento de contribuir a la catarsis de desaprender y reaprender con el fin de cribar qué hábitos y modelos mantener o prescindir, y cuáles incorporar a la praxis educativa. Entre sus fortalezas está propiciar que se capacite de un modo innovador sobre cómo conseguir que el alumnado desarrolle habilidades tan fundamentales como la autonomía personal, el pensamiento crítico, y la mentalidad de aprendizaje continuo y de por vida. Expedición Aprendizaje no tiene nada que ver con los habituales cursos online. Es una brújula cuyo horizonte no cabe en un diploma.