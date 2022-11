Feijóo predica, Sánchez da trigo

Contra la tempestad enorme y lógica de las resistencias que todo cambio produce en la Historia, Pedro Sánchez sigue adelante con su programa. Ni sé en qué consiste el cambio ni qué dice el programa, pero él ahí que va, remando contracorriente, frente a los poderes más conservadores de España. Ya tiene el primer visto bueno de la UE a su presupuesto, ése que iba a arruinar a España. Se lo han advertido, que estamos en situación de riesgo, ahora bien, si la UE nos da el plácet es que piensa seguir siendo nuestra dueña en el presente y en el futuro. En Europa nadie se pertenece, Estados Unidos manda, incluso ahora le ha dado permiso a una serie de países europeos para que importen petróleo de Rusia. Son países sin litoral, menores, pero los mayores no se atreven con el gigante de pies de barro que entre todos hemos levantado.

Sigo con Sánchez y su reparto que no cesa: ingreso mínimo vital, subida hermosa de las pensiones, subida a los funcionarios, bonos bebé, bonos para la juventud, subvenciones para los transportes, autobuses y cercanías gratis, ayudas a los que tienen menos pero soportan hipotecas, becas adicionales en Educación para quienes ya tenían becas, control de los precios de los alquileres de viviendas, subsidios laborales especiales, fondos para la inmigración y la integración..., y muchas medidas más que se me han pasado porque escribo de memoria.

Luego están las medidas ideológicas: los impuestos especiales a la banca y las energéticas, el feminismo a lo Irene Montero, los pactos con ERC y Bildu, la marginación de la derecha nacionalista, la concesión de la nacionalidad a personas del exterior, el control del equilibrio con Podemos a quien no le hace falta mucho cariño porque ya le ha agarrado cariño a las poltronas y dónde se iban a ir todos esos muchachos y muchachas a laborar si no es en la empresa Estado, S.A. Dónde iban a tropezarse con salarios tan salerosos con los que sazonar sus vidas...

En lo internacional, cuando Biden le pregunta “qué hora es, Pedro”, él le contesta: “la que usted quiera, señor presidente”. Con eso va sobrao. Y encima manda material textil a Ucrania, ahora no se quejarán, que este verano, el Zelenski decía que le habíamos enviado uniformes invernales. No era una equivocación, era que Pedro es previsor, mira ahora lo bien que les van a venir cuando Rusia les ha jodido todas las calefacciones. Además, les hemos remitido cohetes de precisión y cañones con agujero, no como los que recibía el ejército de Gila que pedía cinco cañones y tres no llevaban agujero.

¿Y qué hace mientras Feijóo? Ya se lo ha dicho Sánchez: lo que le digan los medios de derechas. Predica, eleva algo el tono para que se entere alguien más, amén del cuello de su camisa. Dice una considerada fake news que Ayuso le ha reñido por su endeblez oral con el gobierno. Es una noticia falsa pero si fuera verdadera la moza tendría razón, según mi forma de ver el asunto.

En sus predicaciones, Feijóo le ha dicho a Sánchez que no le va a endosar una moción de censura, que eso nos lo deja a los votantes. Bueno, pues ya tenemos una responsabilidad más, a ver qué elegimos de aquí a mayo y sobre todo de aquí a diciembre de 2023: continuación del caos con Sánchez “el conseguidor alocado” o con el heredero del caos, Feijóo “el predicador prudente”.