Hace varios días que tengo en mente a la figura del farolero, en concreto desde que ví la película "El retorno de Mary Poppins". Ambientada en el Londres de 1929 donde Jack, el farolero, es uno de los protagonistas. Su función era ir cada noche, por su zona asignada, encendiendo las farolas para luego apagarlas con la llegada del día, y cuando digo "encender" me refiero a mano, con fuego, en "modo artesano", he ahí la razón de ser del farolero: aportar luz donde hay oscuridad, una función tan sencilla como significativa porque gracias a la labor de Jack, quien estaba perdido se podía volver a encontrar y conseguir llegar a su destino siguiendo las dinámicas llamas de las farolas...

¡Sé tu propio farolillo! éste era el estribillo de la canción que entonaba el risueño Jack cuando salía a trabajar, ¡me encantó! lo repetí mentalmente para que se me quedase grabado: "si en tu vida ya no hay brillo, ¡sé tu propio farolillo!" y es que Jack nos estaba brindando el secreto de la felicidad humana, piénsalo... Cuando todo empieza a verse mate, estás a punto de darte un cate y empiezas a confundir el bosque con la carretera... ¡no sigas así! ¡párate! ¡espera! "pero... ¿si no hay otro camino?, ¿dónde voy a ir?", y a lo mejor tienes razón, sólo hay un camino pero, probablemente, haya otra forma de hacerlo... ¡Ahí es donde entra la filosofía farolillo!