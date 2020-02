¿Franquismo sin Franco?

Un señor escribe un libro sobre Franco y el Ateneo de Sevilla se acojona y no le da permiso para presentarlo. Claro, iba a acudir el máximo representante de los admiradores de Franco y no hay que señalarse, no sea que se enfaden los que pueden alimentar al Ateneo. Pero qué hartura de Franco y de Memoria Histórica, ¿no está ya el Generalísimo enterrado en otra parte? ¿Es que toda la bilis que nos mete en el cuerpo la vida en general y toda la impotencia que sienten muchos para arreglar los graves problemas por los que atravesamos los vamos a descongestionar gracias a un fascista que se murió de viejo en la cama de un hospital de Madrid porque así lo quisieron los españoles y la comunidad internacional? ¿Es que no somos capaces de caminar por nosotros mismos sin echarle la culpa de todo a lo malo que fue el abuelito? ¿Es que no vamos a romper nunca el cordón umbilical y Franco es para todos una necesidad, una huida para no afrontar los retos del mundo del siglo XXI?

¿Y si yo o cualquiera estamos interesados en ir a la presentación de ese libro, o a un acto fascista, para ver cómo se comportan esas personas, para estudiar el comportamiento humano o, simplemente, por curiosidad? ¿Por qué me lo va a impedir una democracia que yo he contribuido a traer peleando precisamente contra Franco? ¿Exaltación del franquismo y nada de exaltar porque el franquismo fue genocida? El comunismo ha sido genocida, la Iglesia ha matado y torturado en nombre de Dios, el islamismo también, los judíos y los protestantes se basan en un libro, el libro, La Biblia, que está lleno de sangre, el liberalismo se ha levantado sobre millones de cadáveres a partir de las revoluciones industriales del siglo XIX, acompañadas de colonizaciones que llegan hasta la actualidad, de dos guerras mundiales, y apoyando a dictadores genocidas en toda América Latina, Asia y África. Insignes apellidos que respaldaron a Franco, a Mussolini y a Hitler siguen ahí y sus ancestros han sido considerados personas respetables.

Estados Unidos se valió de los servicios de espionaje nazis tras la segunda guerra mundial para contrarrestar la influencia soviética y le dio cobijo en su suelo a nazis y sin embargo se nos abren los esfínteres con sus festejos como los Oscas, el viernes negro, Halloween, la parodia electoral de ahora mismo y de otros comicios...

El que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Así es la Historia y así hay que aceptarla en una democracia. No me toquen la libertad de expresión, ¿o es que hay que escribir los libros al dictado de los nuevos Francos? Ah, y si quieren seguir con la Memoria Histórica, que se cree una comisión donde se encuentren familiares víctimas de los dos bandos, que desentierren a sus muertos, se den la mano, se lleven los restos de sus seres queridos, los entierren y aquí paz y después gloria. Y que se constituya otra comisión o similar para vigilar que la Historia Universal se aprenda en todos los ciclos de la enseñanza, en todas las carreras universitarias, sean de la especialidad que sean, porque ese enorme déficit de conocimiento es lo que está sumiendo a los seres humanos en una confusión tan grave que los lleva a posiciones ridículas y antidemocráticas.