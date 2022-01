Gabriel Rufián habla de explotación por parte de caciques, le habla a los trabajadores para demostrar que cuida de ellos porque si no es así ellos son incapaces (da esa sensación, desde luego). Gabriel Rufián gana más de 126.000 euros brutos al año. Y se dirige a los trabajadores para hablarles de explotación y de caciques sin que le dé vergüenza o un ataque de risa. Alguien debería recordar a Gabriel Rufián que los orígenes de las personas no son definitivos y que si tus abuelos y padres fueron pobres y tú eres, por ejemplo, un vividor, un privilegiado o un vago que ingresa una pasta por no hacer nada, no te hace mejor. Tal vez Rufián cree que cualquier trabajador gana lo que él y que ingresar ese dinero se asimila a la explotación laboral.

Gabriel Rufián señala a los dirigentes de Vox para decir de ellos que son al campo lo que Tony Genil a la canción española. No hace lo mismo con Arnaldo Otegi. Ni le señala, ni le parece que sea un tipejo indeseable. Otegi se dedicaba a ‘explotar’, ese también se dedicaba a eso, pero a Rufián se le olvida decir, de vez en cuando, algo tan obvio o avergonzarse por estar tan arrimado a gente como Otegi.

Hay que decir que las pintas que lucen Santiago Abascal y Juan García-Gallardo Frings son una pena y que parece que se hayan disfrazado para asistir una fiesta temática sobre ‘señoritos y el aperitivo más sabroso de la región’. Pero Rufián debería contenerse con los chistes y con hablar de los demás siendo lo que es y teniendo en su haber un expediente laboral tan penoso como el que tiene.