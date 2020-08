Grilo se desliga de Unión Flamenca

Aunque la idea no era mala, siempre pensé que la creación de Unión Flamenca lo tendría difícil. Entre otras razones porque en el género flamenco no ha habido nunca mucha unión y cada uno va por libre. El bailaor jerezano Joaquín Grilo se hizo socio y el pasado 1 de julio decidió desligarse de la asociación por no estar de acuerdo con su funcionamiento. En un comunicado extenso y sin pelos en la lengua, el gran bailaor expone sus razones de manera muy clara. Anoche mismo otros artistas me hicieron llegar sus quejas de manera privada, así que detrás de Grilo habrá otras marchas. Sé de buena tinta que muchos se hicieron socios sin estar muy de acuerdo, por ejemplo, con su junta directiva, llena de lumbreras. Desconozco si fue el caso de Grilo, pero termina el comunicado diciendo que él manda en su hambre. “Yo soy dueño de mi hambre”, concretamente. El bailaor es carismático y seguro que otros artistas van a seguirle. Es una pena porque en estos momentos tan difíciles para los artistas flamencos, esta asociación podría ser muy válida. De hecho, al menos han logrado reunirse con el ministro de Cultura y sacarle el compromiso de que atenderá debidamente las reclamaciones del sector. Me van a permitir que sea pesimista al respecto, porque con tantos problemas que hay ahora mismo en el país, con la pandemia descontrolada y las ayudas sin resolverse la mayoría de ellas, como el Ingreso Mínimo Vital, no creo que en el Ministerio de Cultura estén pensando precisamente en clave flamenca a compás. A lo mejor no saben que cuando los representantes de la Cultura decidieron reunirse con el ministro se olvidaron totalmente del flamenco y sus artistas. A nadie se le ocurrió pensar en los flamencos, que llevan dos siglos enseñando esta música por el mundo. Unión Flamenca se irá debilitando conforme vaya desapareciendo el coronavirus, porque una vez que las primeras figuras puedan girar y llenar teatros por todo el mundo, les importará un pimiento que los artistas más modestos coman o no coman, porque nunca les ha importado. Si ahora, los directivos de la asociación se han movido es porque la pandemia les ha afectado fundamentalmente a ellos, a los que tienen compañías que mantener. Crearon la asociación-sindicato, se pusieron ellos mismos de directivos y ahora, y es lo que denuncia Grilo, entre otras cosas, son ellos los que están en todos los grandes festivales.