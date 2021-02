Guillena pide mas facilidad en vacunas y medidas covid

El alcalde de Guillena, Lorenzo Medina, ha enviado escrito al Consejero de Sanidad, Jesús Aguirre, con copia a la Delegada Territorial de Sevilla, Regina Serrano, expresándole “nuestro malestar ante lo que consideramos otro trato discriminatorio e injusto de la Junta de Andalucía al fijar sólo 19 puntos repartidos por la provincia para vacunar a los mayores de 80 años en la campaña que debió comenzar esta misma semana. Guillena, el municipio con más población de todos los que componen la Zona Básica de Salud Guillena-Santa Olalla y cabecera de esta, ha sido asignado al municipio de Gerena, al que tendrán que desplazarse nuestros mayores conforme los vayan citando. “La planificación hecha por la Consejería de la Junta de Andalucía dista mucho de ser eficaz y coherente y vuelve a dejar a Guillena malparada. No puede servirnos la excusa de que han buscado dos puntos para la vacunación en nuestra zona que estén equidistantes de la mayor parte de los municipios que la componemos, siendo estos Gerena y Santa Olalla. Ni que no puede llevarse a cabo en todos por problemas logísticos y de conservación de la vacuna. Hemos visto recientemente que se ha acudido con la vacuna a las residencias de todos los municipios. Habrá mayores que no tengan posibilidades de desplazarse y peligre la administración de la vacuna para ellos, a pesar de que nos trasladan que se están creando itinerarios para acudir a los domicilios de los impedidos”, señala el alcalde de Guillena, Lorenzo Medina. En relación con las vacunas, el Distrito Sanitario informaba al Ayuntamiento que este miércoles 17 de febrero, se va a proceder a la vacunación de todas las auxiliares y trabajadoras del Servicio de Ayuda a Domicilio del municipio. Un total de 45 empleadas, entre el servicio municipal y la empresa Clecer. Por otra parte, el alcalde de Guillena reitera el ofrecimiento realizado a la Delegación de Salud para que se cambie el lugar de realización de pruebas PCR en Guillena. En la actualidad, se llevan a cabo en el Centro de Salud Dr. Correa Charro, lo que está generando graves inconvenientes a las personas que acuden porque no es un lugar donde haya aparcamiento suficiente y no se puede tener la más mínima intimidad. Además de provocar problemas de circulación en la travesía de Guillena, en la avenida de Andalucía. Por todos estos motivos, el Ayuntamiento vuelve a ofrecer a la Delegación de Salud el pabellón de deportes o, también el Centro Cívico, como lugar donde llevar a cabo las pruebas y también para llevar a cabo vacunaciones masivas. Un lugar que reúne las mejores condiciones para solventar los problemas anteriormente comentados. Desde principios de febrero, la incidencia ha ido subiendo en el municipio. Guillena tiene cierre perimetral desde el pasado 6 de febrero por superar la tasa de 500 casos por cada cien mil habitantes. La situación no ha mejorado. Además, el Ayuntamiento también implementaría otras medidas municipales para bajar la curva de casos.