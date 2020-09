Hacia un camino incierto

Es muy importante tomar conciencia de que estamos en un camino en donde la seguridad que teníamos hasta la fecha se está viendo afectada por la Covid-19.

No me cansaré de insistir en que hoy necesitamos realizar un trabajo en equipo, el tiempo va pasando y las oportunidades de afianzar unas respuestas coherentes.

Nos debemos de percatar que llevamos meses cotejando estadísticas sobre cómo afecta la pandemia a los diferentes países, y los porcentajes resultantes son los ocupan una buena parte de las noticias de nuestros informativos. Además, se utilizan no para construir sino para enfrentarnos los unos a los otros. Esto nos debería de generar una gran tristeza. Situarse en esta perspectiva nos resta fuerza anímica y capacidad operativa para responder adecuadamente a la problemática que nos está generando el coronavirus.

Hay que situarse en la realidad de que cualquier medida que se tome no va a ser perfecta y, mucho menos, certera al ciento por ciento.

Se está mirando a la Comunidad de Madrid; pero deberíamos de mirar a todas las Comunidades y haciéndolo nos percataremos que existen situaciones similares. España en su conjunto, así como Europa y el Mundo en su totalidad tienen graves problemas derivados de la evolución de la pandemia.

La Presidenta de la Comunidad de Madrid y el Presidente de España tienen este lunes la oportunidad de demostrar que se esfuerzan por tener visión y altura de miras. Como español estaría profundamente satisfecho de que este encuentro sirviera, de verdad y sin aristas, para empezar a realizar un trabajo conjunto demostrando a la sociedad que dos políticos, con un alto nivel de responsabilidad, son capaces de tener espíritu de servicio. La política es servir y no ser servido.

Nos duele a muchas personas la falta de consenso y la utilización que se está haciendo políticamente sobre un problema tan grave como la Covid-19. Por mi parte llevo meses escribiendo sobre la oportunidad que tenemos de demostrar que nos preocupan más las personas que los votos; pero el resultado hasta la fecha es muy limitado.

Se necesitan recursos; pero éstos deben de ser pagados y para que esto se pueda hacer necesitamos que la economía no deje de funcionar. Existe un gran dilema, crecer en recursos humanos y técnicos para atender a la población afectada y al mismo tiempo lograr que la economía no entre en una gran recesión. Resolver esta ecuación no es fácil y la solución tiene que estar en el trabajo conjunto entre los responsables políticos y los sectores afectados, sindicatos, tejido empresarial y tercer sector, ya que todos ellos tienen la responsabilidad de poder buscar las fórmulas adecuadas para hallar la respuesta más coherente y consensuada.

En nuestro país existen recursos y organizaciones públicas y privadas que realizan servicios sanitarios y sociosanitarios a la población, hagamos, por favor, que se logre trabajar como un verdadero equipo.

Existen organizaciones en el tejido empresarial y en el tercer sector especializadas en logística sanitaria y sociosanitaria, dejemos que éstas orienten y trabajen con los responsables públicos en la planificación más adecuada y pertinente. Recientemente, Médicos sin Fronteras hizo un informe sobre el proceso de atención a las personas mayores durante el confinamiento ¿por qué no intentamos aprender de lo que el mismo se dice?

La planificación sanitaria y sociosanitaria, realizada de manera conjunta, hará que el camino pueda tener solvencia, despareciendo la incertidumbre que actualmente existe.

Los políticos deben de entender que el camino de la confrontación no conduce a ninguna parte, en todo caso al caos institucional, y esto puede ser muy negativo porque nos adentra en la incertidumbre.

La economía es un recurso necesario por esta razón la planificación de la misma debería corresponder en un porcentaje muy elevado al tejido empresarial. Ellos son los primeros interesados en que no se rompa el proceso productivo de nuestro país ¿por qué no pueden ser los que verdaderamente asesoren al Gobierno y a los Gobiernos Autonómicos para poder mantener un ritmo adecuado en la situación que estamos viviendo?

La oportunidad que tenemos de lograr hacer un camino con certidumbre y con esperanza depende de la voluntad que las fuerzas políticas tengan para ello. La Puerta del Sol de Madrid puede ser el lugar en donde se selle el inicio de una caminata segura.

Lo que se tiene que tener muy claro es que la Covid-19 está transformando a nuestra sociedad y esto significa que todas las partes de la misma están siendo afectadas. Las relaciones políticas también, y el hacer diario de los políticos cada vez tiene menos que ver con lo que era antes de marzo de este año.

La población precisa seguridad y no incertidumbre, lograrlo solamente tiene un camino, trabajar conjuntamente. Nos estamos jugando mucho, o vamos sembrando confianza o la desesperación ocupara la totalidad de nuestras relaciones.

No somos el desastre de Europa y mucho menos del Mundo, somos un país en movimiento, responsable y con vocación de que el camino que tenemos que desarrollar se haga conjuntamente. Queremos alejarnos de la desesperanza y sentirnos orgullosos de lo que somos y de lo que hemos construido en los últimos cuarenta años. Queremos superar lo que nos está alejando de nuestra realidad histórica y valorar con positividad todo lo que hemos sido capaces de realizar. Hagamos el esfuerzo necesario para que el titular sea: en un camino seguro.