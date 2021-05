Haga usted lo que le dé la gana porque en España no somos vengativos

¿Ha pagado usted el recibo de la luz este mes? Pues muy mal. No podemos estar instalados permanentemente en la revancha o en la venganza. Eso no es constitucional. Cobrar por algo que hemos vendido no puede convertirse en un acto de revancha. Y, además, si dejamos de pagar debemos decirlo sin problemas, nada de arrepentimientos vanos. Es más, confirmar que el siguiente recibo tampoco lo pagaremos ha de ser el camino.

¿Está pensando en liarse a guantazos con su vecino de escalera? No pasa nada porque nuestro Estado de derecho es muy especial. Lo ha dicho el presidente del Gobierno. Eso de aplicar la ley como si fuera un acto de revancha no puede ser; hay que entender a los demás y dialogar con ellos. Claro que sí.

Pedro Sánchez ha dejado entrever que la aplicación de la ley por parte del Tribunal Supremo en el caso del juicio contra los políticos catalanes que pensaron que se podía hacer lo que a uno se le ocurriera, fue un acto de venganza, un acto revanchista: y que él ha venido a este mundo para remediar el problema porque sabe dialogar con quien haga falta; y para agarrarse al poder sea como sea. Pedro Sánchez está demoliendo nuestro Estado de derecho sin despeinarse. Diciendo estas cosas y preparando unos indultos indecentes para que los sediciosos catalanes se den una vueltecita por su ciudad como si fueran gente de bien vivir dentro de unas semanas, Pedro Sánchez legitima una rebelión, un golpe a la democracia... cualquier cosa.

Los jueces se han apresurado a decir que «el indulto se presenta como solución inaceptable (...) Autorizaría a pulverizar las bases de la convivencia, a convertir en ineficaces las resoluciones de los jueces y a vulnerar los derechos fundamentales del resto de los ciudadanos». Menos mal que han reaccionado pronto.

Ahora es el turno de todos. Debemos reaccionar ante un atropello inaceptable. Y eso no significa que tengamos que tuitear una frasecita o algo así. Las urnas nos esperan.