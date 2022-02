¿Han detenido ya a Tezanos?

Cuando escribía el artículo, anoche, aún no habían detenido a Tezanos, director del CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas), por haberse equivocado de nuevo en su pronóstico electoral, esta vez en Castilla y León. El hombre no lo hace con maldad, solo para intentar influir en la decisión de los votantes, siempre en favor de Partido Socialista. Cuando hace una encuesta, con dinero público, se supone que sabrá el verdadero resultado, pero también se presume que hará público el que le interese al citado partido, que es quien lo tiene en el cargo. O sea, que hará lo que le ordene Pedro Sánchez, su jefe. Todas las encuestas daban como ganador de estas elecciones al candidato del Parito Popular, el señor Alfonso Fernández Mañueco, como así ha sido. Todas menos la de Tezanos, quien ya se equivocó también escandalosamente en la Comunidad de Madrid. Y no pasó nada. Este señor tendría que ser cesado hoy mismo, o que, como mínimo, según pidió anoche Juan José Lucas, del PP, lo pongan a cargo de las fotocopiadoras. No puede seguir al frente del CIS ni un día más. Si no lo cesan, que dimita, que deje de quemar el prestigio de esta institución del Estado con tan grandes profesionales. El gran triunfador de la noche en Castilla y León fue Juan García Gallardo, el joven candidato de VOX, con 13 procuradores, cuando tenían solo 1. El presidente del partido, Santiago Abascal, dijo anoche que entrarían en el Gobierno, luego algo ha cambiado en este partido: ahora sí quieren comenzar a gobernar allí donde reciban un apoyo importante de los ciudadanos, como ha sucedido en Castilla y León. Sin embargo, Mañueco dejó claro anoche que gobernará el PP, “con acuerdos y diálogo”. Al final habrá Gobierno de coalición PP-VOX, que es lo más lógico, porque en las elecciones generales, Pablo Casado solo podría gobernar con el apoyo del partido de Santiago Abascal, en caso de que ganara sin el apoyo suficiente para hacerlo en solitario, que no parece que eso pueda suceder. Tarde o temprano la derecha española tendrá que entenderse gobernando, no solo con pactos de legislatura en asuntos puntuales. La izquierda lo hace ya, aunque con problemas. Anoche en Castilla y León perdió fuerza, ocho procuradores, que no son pocos. ¿Cambio de ciclo? Habrá que esperar a las elecciones andaluzas.