Hoy es el Día del Soltero ¿Son tan afortunados?

Hoy es el ‘Día del Soltero’. Ahora, creo que a un soltero se le llama ‘single’, pero estando en España y hablando castellano, lo mejor es que sigamos llamando a los solteros como siempre, solteros. Vamos, digo yo.

A bote pronto, siento un deseo irrefrenable de susurrar al oído a todos los solteros que no deben perder su condición jamás en la vida, que están muy bien tal cual, que se dejen de romanticismos inservibles. Pero no, no lo pienso hacer porque si me siento a reflexionar un rato, si piso el freno y dedico unos minutos a pensar en lo que soy, en por qué lo soy y en cómo he llegado a serlo, las ideas sobre el matrimonio y sus consecuencias cambiar radicalmente. Una cosa es bromear en la tasca sobre ‘la parienta’ y otra bien distinta es dibujar toda una vida desde el cariño, el amor o la amistad (todo eso cabe en un matrimonio).

El problema de los matrimonios tiene que ver con la pérdida de memoria y con el enorme peso de lo inmediato. Los casados, pasado un tiempo, no nos acordamos de ese proyecto que se hizo con ilusión, con coraje y valentía. Nos falla la memoria si tratamos de recordar la inmensa cantidad de buenos momentos vividos y tenemos una capacidad asombrosa para recordar lo peor que ha sucedido durante los últimos veinte años. Creemos que todo era igual que ahora, después de pasar un buen montón de calamidades por el camino (falta de dinero al principio, exceso de trabajo casi siempre, la carga que supone tener que criar a los hijos, las pérdidas de seres queridos, los tropezones...). Pasado el tiempo, lo inmediato, lo que vemos en un instante parece ser lo importante, lo que ordena las cosas. Y es mentira.

Los que estamos casados sabemos que son muchas cosas las que merecen la pena después de todo. No hay nada como ver que los hijos se abren paso en la vida con esfuerzo, siendo buenas personas, disfrutando de la juventud y de sus parejas como ya hicimos los padres. No hay nada comparable a disfrutar de proyectos próximos cuando el futuro sabes que se ha encogido porque el reloj avanza sin piedad. Resulta maravilloso haber llegado hasta aquí a pesar de las dificultades. Es necesario celebrar la vida y eso, en compañía de las personas que te han acompañado en el viaje, es una de las experiencias que creemos imposibles llegado un momento determinado. Sin embargo, es posible e imprescindible.

Hoy es el Día del soltero y es el día apropiado para invitarles a compartir lo que son, lo que quieren llegar a ser, lo que han sido. Con una pareja que se haga mayor a su lado.