Humor y originalidad...¡Los 13 asustadores profesionales acaban de llegar!

Me apasionan las buenas historias y ¿a ti? Si es así, continúa leyendo que esto te va a hacer feliz... Como bien decía Tolkien: "los cuentos de hadas son una de las formas más grandes que ha dado la literatura, asociada erróneamente a la niñez", ¡cierto es! porque adulto o niño todos necesitamos nutrirnos de esa maravillosa forma de cariño que son los cuentos y yo... ¡me siento muy querida! porque recientemente he tenido la fortuna de ser una de las primeras personas en leer "Los 13 asustadores profesionales más famosos de la historia" (¡salió a la vental el día 10!) de Laura Falcó y Lorenzo Fernández Bueno, genialmente ilustrado por Diana Valdayo y editado por la Editorial infantil y juvenil Babidi-Bú.

Lo primero que me llamó la atención del libro es que se centra en "los malos", es decir, sus 13 protagonistas son los villanos de las historias, ¡eso me pareció chulo! Lo siguiente que alimentó mi curiosidad, mis ganas de seguir leyendo y de conocer más fue ¡la forma de presentarlo! ¿Recuerdas cuando eras pequeño y jugabas a ser poli? ¡pues ahora harás ese sueño realidad! porque con "Los 13 asustadores profesionales" te sentirás como el original policía de "Villano-Villa", pues cada uno de los asustadores está presentado en una especie de "ficha policial" (¡con las huellas de los monstruos y todo!) donde descubres un montóóón de curiosidades sobre cada asustador... ¡Yo no pude evitar reírme a carcajadas cuando me enteré de que a los vampiros de un sólo diente se les llama "Vampicornios" o que las natillas son el postre favorito de los fantasmas! ¿tú lo sabías?

Humor y originalidad son las notas características que impregnan esta obra, pues tanto los textos como las ilustraciones ¡despiertan emociones! te invitan a reflexionar y, sobre todo, ¡te hacen querer saber más! De hecho, volviendo a mirar cada una de las fichas de estos "asustadores profesionales"... ¡Me dan ganas de llamar a la original policía de Villano-Villa para que me haga la mía! ¿te imaginas? esta es una de las sensaciones que te despierta el libro... ¡hace que quieras formar parte de este grupo de "malos" con tal de ver tu propia ficha "asustadora"! ¿Qué pondrías en la tuya?

Tanto si tienes hijos como sobrinos, nietos o estás en conexión con tu niño interior... ¡Te aseguro que "Los 13 asustadores profesionales más famosos de la historia" tienen un extraordinario valor!