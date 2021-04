Ibuprofeno o velas al Gran Poder

Solo las vacunas nos pueden salvar de acabar en el cementerio como consecuencia del virus, pero hay pocas y en España tardaremos dos años o más en estar todos vacunados. Eso quiere decir que morirán o moriremos cientos o miles de criaturas más. La cosa hubiera cambiado si tuviéramos ya la vacuna española, pero tardará, entre otras cosas porque el Gobierno dio una miseria para que nuestros científicos se pusieran a trabajar en ella de día y de noche.

Una miseria al lado de lo que dio a la aerolínea Plus Ultra: más de cincuenta millones de euros menos, que se dice pronto. O sea, que alguna responsabilidad está teniendo el Gobierno en los más de cien mil muertos que llevamos ya. Pero no pasará nada, porque aquí, en España, nunca pasa nada.

El presidente ha estado casi desaparecido unos meses, pero ahora, como hay elecciones en la Comunidad de Madrid y parece que le va la vida en ellas, se está dejando ver a diario y no para de hablar de las vacunas que están llegando y de las que quedan por llegar, camiones llenos. Pero la vacunación es lenta y hay una tremenda desorganización. Los ciudadanos no saben casi nada sobre qué vacunas son las más seguras y muchos van a vacunarse como si fueran al matadero o a jugar a la ruleta rusa, porque no paran de asustarlos con la Astra-Zeneca.

Con respecto a esta vacuna, lo que tiene gracia es que desde el Gobierno y la comunidad científica no paren de decir que tiene más riesgos que el virus te pueda mandar al hospital para ser entubado, que esta dichosa vacuna te siente mal. Faltaría más. Quien no se consuela es porque no quiere. Y es que la seguridad y la inmediatez no son compatibles, nos dicen también. Evidentemente que no. El 20% de los andaluces tiene problemas para aceptar la citada vacuna y, encima, los gobernantes se extrañan de ello.

Ayer me contaba un familiar que fue a vacunarse, que aquello parecía una feria de ganado. Te pinchaban sin preguntarte nada sobre tu estado de salud general y te dicen, eso sí, que si te pones malo te tomes un Ibuprofeno. Y de nuevo, que el beneficio es mucho mayor que el riesgo. Una vacuna no puede ser casi segura, sino segura, y como los ciudadanos tienen miedo, por eso acuden solo dos de cada tres a la cita para vacunarse en algunas comunidades y los dos que acuden lo hacen sin saber si volverán a casa con fiebre.

El otro día me decía una amiga que se iba a vacunar porque cree que si no lo hace y pilla el virus, no la atenderán en ningún hospital. Esto lo cree mucha gente. ¿Hay algún registro de personas a las que la Astra-Zeneca les haya sentado mal y hayan tenido fiebre, fatiga o temblores musculares, para llevar un mínimo control? No, claro. Ibuprofeno que te crió. Que no falte. Y velas al Gran Poder.