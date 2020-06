III Guerra Mundial a la asiática

La vía láctea podría albergar más de 30 civilizaciones inteligentes y la nuestra no es una de ellas. Lo de las 30 civilizaciones lo dicen en la Universidad de Nottingham. Que la nuestra está excluida lo digo yo.

Ningún otro ser vivo destroza tanto y tan rápido el planeta Tierra como lo hacemos nosotros. Ningún otro ser vivo ha utilizado su poca inteligencia (no somos los únicos animalitos inteligentes sobre la faz de la Tierra, que nadie se haga ilusiones porque no lo somos) para matar salvajemente a sus semejantes. Podríamos pensar que, realmente, somos inteligentes, pero no es así. Estamos desarrollando capacidades que ahora nos parecen lo más y de las que se avergonzarán nuestros nietos dentro de 150 años.

Somos muy poco inteligentes. La última: Corea de Norte he hecho saltar por los aires una oficina de cooperación intercoreana. Se desconoce la razón. Y, por si era poco, los chinos y los indios se han liado a mamporros en la frontera que comparten porque, según parece, los indios han cruzado esa frontera sin avisar. Parece ser que han muerto tres soldados indios. Resultado: hoy somos un poco peores que ayer.

Si hacemos balance de lo que hemos hecho desde que plantamos los pies sobre la Tierra el resultado que podemos obtener es entre patético y desastroso.

Hemos matado en nombre de nuestros reyes, en nombre de nuestras banderas, en nombre propio, en nombre de Dios, en nombre del dinero. Hemos matado sin ton ni son. Hemos matado sin control, sin filtros alguno, a lo loco. Somos más tontos que pichote. Y si nos lo pidiera alguien con un poquito de gracia, hoy nos liábamos a tiros unos con otros sin rechistar. Si esto es inteligencia que baje Dios y lo vea.

La decadencia de nuestra civilización es un hecho. Y cualquier día de estos nos levantaremos y no quedará nada de lo que somos, nos levantaremos para intentar construir otra cosa diferente.

Supongo que nadie pensará que los romanos o los egipcios supieron que se iban al carajo. Nosotros tampoco. Y nos está pasando.

¿Qué tiene que suceder para que nos paremos a pensar un poco?