Incoherencias

Seguimos mal, pero no aprendemos y parece que no queremos aprender. Desgraciadamente siguen muriendo nuestros seres queridos, otros enferman y todos padeciendo esta pandemia, que como continúe así nos va a arruinar a todos física, síquica y económicamente. Sabemos que para frenar o eliminar este virus, la única solución son las vacunas, pero o no llegan o llegan pocas y por tanto no resolvemos el problema, entre tanto la recomendación médica es evitar contactos, reuniones y concentraciones, es decir evitar estar juntos. Pero desgraciadamente, hay una pequeña parte de dirigentes en el ámbito político, económico y social, que pretenden continuar con sus ideas, reuniones, actos y encuentros como si no ocurriera nada. Se justifican argumentando que se ajustan a las normas anti-Covid, es decir, instalando un aparato de gel higienizante en la puerta de entrada, unas señales marcando las distancias de seguridad, que por supuesto se hacen imposibles de cumplir cuando hay una aglomeración de personas y la colocación de mascarillas que normalmente están pasadas de uso y por tanto su efectividad es más que dudosa. Pero estos responsables de la política, de la empresa y de otras asociaciones o fundaciones, siguen organizando sucedáneos de feria, mercadillos, desfiles, exposiciones o conciertos. Afortunadamente hay otros como el Presidente del Real Club de Enganches de Andalucía, cuya decisión de aplazar el tradicional paseo en La Maestranza hasta Setiembre es absolutamente acertada. Tomen nota, por favor, ahora no toca, ahora es el momento de distanciarnos, de aislarnos para poder normalizar y disfrutar el mañana.

No sé quién dijo " en muchos casos, hacemos por vanidad o disfrute más de lo que haríamos por deber", ahora todos debemos cumplir con nuestro deber.