Informar de los suicidios

Hay una norma no escrita en el periodismo sobre los casos de suicidios y consiste en no informar para no crear un efecto llamada. Esto es algo que siempre me he preguntado y no sabía de dónde venía eso.

Creo que los medios de comunicación deberíamos empezar a informar de esta lacra, que está a la altura de otras muchas de nuestra sociedad.

Cuando se informa de la incautación de una tonelada de hachís, no creo que eso haga que más chavales fumen porros. Si publicamos una noticia sobre una red de pederastas que ha sido detenida, esto no fabrica a más pederastas que busquen fotos de niños pequeños en internet.

Hace seis años, una fotografía dio la vuelta al mundo. Muchos la recordarán por lo trágica que era. Dicha imagen, tomada en una playa al oeste de Turquía, mostraba a un niño de tres años muerto en la orilla tras naufragar la barcaza en la que viajaba mientras intentaba llegar a la isla de Kos (Grecia). Esa impactante imagen abrió los ojos a buena parte de la sociedad para saber lo que estaba ocurriendo en esa zona del mundo e intentar cambiar las cosas.

En esta sociedad de Disney que hemos creado queremos ocultar todo lo malo, y también lo hacemos con los suicidios. Démosle voz a lo que ocurre para que no se repita y tengamos los medios a nuestra disposición para poder prevenirlo, sólo así terminaremos con una epidemia que se lleva por delante todos los días a 11 personas.