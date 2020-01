Insultos, pataletas y serio peligro

¡Madre mía! Los parlamentarios que insultan, gritan, pegan patadas al mobiliario público o realizan aspavientos retadores, ¿son los padres de la patria?, ¿los que niños, púberes, adolescentes, jóvenes, mayores y viejos, hemos de tomar como modelo de convivencia? ¡Cómo evitar la violencia de cualquier tipo en los patios de los colegios, en los bares, tabernas, botellonas, hogares, donde sea, con este personal maleducado, agresivo y vociferante!

Estamos donde estábamos en 1931, en 1934 y en 1936, esta derecha es retrógrada, matona, y esta izquierda es inmadura porque impulsa el nacionalismo excluyente y supremacista, menos mal que la geopolítica no es la misma que en los años 30 y aun así no estamos a salvo. Ya tenemos algo seguro: 2020 será más violento en la vida cotidiana que 2019 porque al espectáculo de Las Cortes se unen más películas, series y videojuegos violentos que son los que más se venden desde hace años y los usan niños, porque los padres lo consienten, a pesar de que son para mayores de 18 años.

Ahora bien, en esta ocasión el espectáculo lo ha ofrecido sobre todo la derecha de Santiago y cierra España. Me pregunto: ¿el empresariado de todo tipo que está detrás de esta derecha es igual que sus marionetas? Porque si así fuera es cuando habría que buscar un exilio, aunque fuera de pecho adentro como diría mi amigo el novelista y poeta Emilio Durán.

Ya no está Franco, ya no está ETA, pero hay quien necesita al malo para darle sentido a su vida porque sin el malo se queda uno solo, frente a sí mismo, y entonces se ve obligado a actuar sin asidero, sin mitos ni imaginarios. No, no está Franco ni ETA, ¿quedan sus herederos? Claro que sí, pero si no los ilegalizan y los dejan hablar hay que escucharlos que ya estoy muy harto de los chillidos y de las sonrisitas despectivas de parlamentarios y tertulianos mientras habla el otro, ¿cómo voy yo ahora a reprender a alguno de mis alumnos cuando hace lo mismo en un debate de clase, como realmente sucede?

Este es el panorama. Dos partidos –PP y Vox- que jamás han condenado el régimen asesino de Franco, llaman asesinos a los que consideran herederos de ETA. ¡Manda huevos! Cuando yo nací, en los años 50 del siglo pasado, aún estaban fusilando a gente y en 1974 se cargaron al estudiante Puig Antich a garrote vil, eso sin contar los asesinatos de la Calle de Atocha y otros estudiantes y obreros asesinados en la “modélica transición”.

Bueno, pues a pesar de lo duro que es el pasado inmediato en España, o lo dejamos a un lado o aquí no se entiende ni la Santísima Trinidad, y que me perdonen los católicos por esta alusión. Me da miedo Pedro Sánchez, o es un débil absoluto o un Maquiavelo con corbata, pero sin el talento del florentino. Es un listo, pero no inteligente y menos sabio. Todos los políticos –vocingleros o no- dijeron lo que tenían que decir menos él que dejó que mancillaran a España y eso me alarma porque o lo tiene todo pactado con los separatistas de uno y otro bando o va a seguir meándose en los pantalones –como da la impresión que ha hecho en Las Cortes- cuando se siente en la mesa de negociación. Entonces sí la tendríamos liada y esas heridas que siguen sin cicatrizar podrían reactivarse.