Investigar es llorar, como siempre

El 13 de febrero pasado leo en los medios: “El viceconsejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha apostado por retener el talento en la tierra, al tiempo que ha destacado el compromiso del Ejecutivo «de dar un nuevo impulso a la investigación tras la parálisis detectada desde 2012, un periodo de siete años en el que apenas se concedieron ayudas debido al bloqueo de convocatorias sin resolver».

“Antonio Sanz ha recordado que desde el inicio de la legislatura la Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad ha inyectado incentivos de 236,6 millones de euros a la actividad investigadora de universidades y centros públicos y privados de I+D de Andalucía”.

“También desde el Centro de Estudios Andaluces, organismo del que es vicepresidente, se «realiza una importante labor en este campo». El Centra fomenta la investigación a través de otras iniciativas, entre las que destacan la Convocatoria de Proyectos, que supondrá entre 2020 y 2022 la financiación de 16 proyectos de investigación dirigidos por investigadores de universidades públicas andaluzas por un importe superior a 428.000 euros, un 17 por ciento más respecto a la convocatoria anterior; el programa anual de Cursos de Especialización en Ciencias Sociales, que ha duplicado su oferta para 2020; o la puesta en marcha del Barómetro de Opinión Pública de Andalucía, única iniciativa de estudio y medición de la percepción acerca de asuntos de interés social, económico y político, de utilidad para la evaluación de políticas públicas y para la mejora de la calidad de vida de los andaluces.

Antes, el 6 de febrero la Universidad de Sevilla (US) me había enviado este email:

El 06/02/2020 11:17, Oficina de Proyectos Estatales y Autonómicos escribió:

Estimado/a Responsable de Grupo de Investigación:

Por la presente le indico que en la Ayuda para Grupos de Investigación de 2019 le han correspondido 1.918.29 euros que próximamente se pondrán a su disposición, y cuyo gasto podrá ejecutar hasta el 30 de junio de 2021 con objeto de facilitar su uso. La ayuda es proporcional a la obtenida en 2018, al no disponer de nueva evaluación por parte de la Junta de Andalucía.

La asignación de la Junta de Andalucía ha sido significativamente inferior este año (2.391.497 euros en 2018 y de 1.255.957 euros en 2019). Por este motivo, y para no asignar cantidades excesivamente pequeñas a los grupos, la Comisión de Investigación, en su sesión del pasado 3 de febrero ha establecido, además, un mínimo de 1.000 euros para los grupos que obtuvieron financiación en 2018.

Reciba un cordial saludo.

No debo estar bien informado entonces y si es así, me alegraría estar equivocado y no haber tenido en cuenta que la minucia que he recibido procede de la herencia PSOE o que existen otras partidas de aquí y de allá en una dinámica que sólo sirve para complicarlo todo.

¿Saben cuántos grupos de investigación hay sólo en la Universidad de Sevilla? Unos 450. ¿Saben cuántos investigadores doctores forman parte del equipo de investigación que dirijo? 17 contándome a mí, casi todos con amplia experiencia y excelente trayectoria. No tengo ni para pagarles una asistencia a un congreso internacional donde den a conocer nuestros trabajos en nombre del equipo. Si queremos publicar en una revista científica –que es la forma de adquirir más méritos académicos con los que situar a la US más arriba en los rankings internacionales- nos piden dinero por ello y si queremos traducir un artículo o varios al inglés de acuerdo al sistema de esas revistas, nos cobran entre 600 y 900 euros o más.

No dudo de que hay más fuentes de financiación, pero, ¿saben ustedes la competencia que hay y los papeles que hay que rellenar? Este curso me he pasado desde septiembre a noviembre rellenando papeles y papeles por sistemas telemáticos y con distintos departamentos de la US para justificar la subvención para mi equipo del último ejercicio que al menos fue superior a la limosna de este curso y, aun así, se quedó en algo más de 5.000 euros. ¿No podría haber un cuerpo de funcionarios encargados de rellenarnos los papeles para que nosotros nos pudiéramos dedicar a investigar que es para lo que estamos en la universidad: docencia e investigación?

Sé que los equipos de especialidades técnicas y de las llamadas ciencias puras logran financiación por más vías, pero no quiero pensar qué les pasará a los que se dediquen a investigar a los presocráticos o a la poesía medieval. Mi equipo se fundó en 1997, ha sacado adelante desde 1998 la primera revista universitaria en comunicación de la historia de Andalucía, ha organizado múltiples actividades, colaborado con otras universidades nacionales y extranjeras, con empresas, y ha publicado numerosos libros y artículos científicos. Y lo ha hecho, sobre todo, por la voluntad de sus miembros, no por los apoyos oficiales. Así vamos a seguir porque la creación y la ciencia son dos factores que van inherentes al ser humano y no hay quien los pare. Pero, claro, las penas con pan son menos penas y estamos donde estamos a nivel mundial por algo.

Ah, y de retener talentos, menos, porque los jóvenes que gozan de una beca de formación como profesores e investigadores lo normal ahora es que tengan que buscarse la vida cuando se les termina la duración de la beca y los hemos formado. Hace ya bastantes años estas becas eran el inicio de la carrera académica, ahora tenemos a un cerebro a nuestro lado que se nos va por falta de promoción interna. Luego, en el colmo de la contradicción, se convocan las llamadas becas talentia para captar cerebros de fuera cuando el talento lo teníamos al lado, con nosotros, y ha tenido que hacer las maletas.