Irene Montero ‘la soberbia’ acusa al PP y a todos sus votantes

Hay una cosa mucho peor que ser incompetente. Ser soberbio, no reconocer los errores, no escuchar a otros que pueden aportar y mantenerse firme en posturas que son imposibles de sujetar sin acabar con la credibilidad destrozada.

Irene Montero ha culpado a los diputados del PP de «promover la cultura de la violación» y eso es gravísimo. Es un insulto a personas que, por supuesto, no promueven nada parecido, pero es que es un insulto a todos los votantes y simpatizantes del PP. Hay que recordar a esta señora que los diputados son los representantes de millones de personas. Irene Montero debe entender que lo mismo que no se le puede agredir políticamente a ella (y así lo hemos dejado dicho cientos de personas en columnas de opinión como esta) ella no puede hacer eso creyendo que la razón está de su parte y que los demás son unos fachas que no merecen respeto alguno.

Ayer se expulsó del hemiciclo a una diputada de Vox por referirse a EH Bildu como el partido heredero de ETA, creo que dijo, textualmente, filoetarras. Hay pruebas suficientes como para afirmar que eso es cierto sin miedo a equivocarse. Irene Montero, los diputados de UP, Gabriel Rufián y sus adláteres, y alguno más, se han puesto morados a llamar fascistas a los demás, a insultar y acusar por pensar distinto a ellos... Y nadie les ha expulsado del hemiciclo. A mí lo que dicen los diputados de Vox y el tono que usan me parece inadecuado y reprobable, pero lo mismo puedo decir de lo que dice Montero o de los escraches que se hicieron o de reventar charlas en la universidad.

Todo esto ocurre mientras la ley del ‘sí es sí’ sigue generando un intenso debate y que se están revisando sentencias que dejan en la calle a condenados por delitos sexuales al aplicarse la nueva ley. Todo esto ocurre mientras Irene Montero se atrinchera sin escuchar a nadie cuando lo que debería estar haciendo es explicar esa ley. Porque el foco está puesto en esas revisiones tan polémicas, pero la ley protegerá más y mejor a las mujeres en España. Aunque no, parece que es mejor liarla cada día para evitar que alguien fije la atención en lo importante de las cosas como, por ejemplo, si Irene Montero es una buena ministra o un desastre monumental. Mejor nos liamos a guantazos y así corre el tiempo y seguimos en la poltrona, deben pensar algunos