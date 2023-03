Irene Montero no dimite; Rodríguez Pam no dimite; aquí nadie dimite

El feminismo no es nada que tenga que ver con subir vídeos a las redes en los que se puede ver a Ángela Rodríguez Pam, secretaria de Estado de Igualdad y contra la violencia de género, encantada con un cántico de unas jóvenes que vienen a decir que Santiago Abascal es una pena que esté en el mundo y que su madre no abortara en su momento. Mayor zafiedad es imposible. Pero, además, esta impresentable que está ganando un dineral por ir sembrando el odio y la estupidez por los rincones, por airear sus complejos y fantasmas que, por otra parte, tenemos superados hace años la mayoría de españoles, ha declarado hoy que el problema es que los señores de Vox nunca han ido a una manifestación feminista y que los cánticos son festivos y diversos. No se puede ser más mezquina y más cobarde. No se puede hacer el ridículo con más intensidad. Eso sí, esta mujer está consiguiendo cosas imposibles como, por ejemplo, que alguien como yo se escandalice y defienda al político que representa todo lo que detesta.