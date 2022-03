Isabel Pantoja frente a otro juicio y frente a todos

Que Isabel Pantoja las está pasando canutas es algo más que evidente. Y su catástrofe personal no es algo reciente. Le están llegando zurriagazos por la derecha, por la izquierda, por arriba y por abajo. Además, tiene los problemas distribuidos es distintos ámbitos, a cual peor: la justicia persigue a la tonadillera para que vaya pagando sus culpas, la prensa del corazón convertida en un almacén de bazofia informativa hostiga a la señora Pantoja buscando audiencias vergonzosas, el fuego amigo está machacando por completo a la cantante (su familia está haciendo estragos, sus amigos desaparecen, antiguas parejas hacen caja contando intimidades...). El caso más sangrante es el de su hijo Kiko ya que no se puede ser más mezquino y más ruin.

La vida no parece dar tregua a esta mujer. Ahora, busca fuentes de liquidez para hacer frente a sus gastos sin demasiada suerte. Isabel Pantoja tiene previsto un concierto en un par de meses; nada más y nada menos que en Argentina; las previsiones son poco halagüeñas puesto que de las 5.125 entradas puestas a la venta, solo 752 se han vendido a estas alturas. Los precios de esas entradas oscilan entre los 52 y los 112 euros que, en Argentina, representan una pasta. Tampoco funcionan los conciertos.

No parece que las cosas le vayan especialmente bien a Isabel Pantoja, ni parece que le asesoren con sensatez, ni hay que descartar que la cantante esté sumida en problemas de todo tipo de los que no puede zafarse. Con la que le está cayendo encima, no sería extraño que esta mujer se hubiera metido en una espiral depresiva de tamaño descomunal.

Isabel Pantoja está a punto de hacer frente a un juicio que le puede llevar, otra vez, hasta la cárcel. El próximo día 22 tendrá que vérselas con el juez. Isabel Pantoja está en una clara fase de declive artístico y eso son palabras mayores puesto que es su principal fuente de ingresos. Parece que solo interesa el personaje y que la faceta artística está arrasada para siempre. Isabel Pantoja está inmersa en un conflicto familiar de proporciones descomunales convertido en una tortura. Lo tiene difícil esta mujer.

Las personas tenemos capacidades limitadas. Hasta los más brillantes, más fuertes o más poderosos, tienen sus propios límites. Isabel Pantoja, seguramente, ya ha sobrepasado muchos de ellos y parece que nadie es capaz de tenerlo en cuenta. Ya veremos cómo acaba todo esto aunque lo que es seguro es que casi nadie podrá decir ‘pío, pío, que yo no he sido’. Sea como sea, no se puede machacar a nadie de esta forma. Solo los jueces pueden juzgar y condenar. Desde luego, los periodistas no, ni los hijos, ni usted o yo mismo...