Juan Cordero Ruiz: una vida dedicada al arte

Del 27 de Octubre al 6 de Noviembre estuvo expuesta en la Sala JOSÉ VILLEGAS de la Real Academia de Bellas Artes Santa Isabel de Hungría de Sevilla, una magistral exposición –porque no se puede definir de otro modo una pequeña retrospectiva que define no una obra sino como muy bien indica el título: una vida dedicada al arte- compuesta tan sólo con 17 lienzos de diferentes épocas y formatos, pero que daban una excelente cuenta del quehacer de uno de los pintores a la vez más conocidos y más ocultos de la ciudad como ha sido y sigue siendo afortunadamente D. JUAN CORDERO RUIZ (Lebrija, Sevilla, 1929). Antes de seguir considero que debo pedir disculpas a los lectores, pero el virus ese que está por ahí, me pilló durante estos más de 25 días que he estado sin vosotros. Menos mal que me cogió dos días después de la solemne inauguración que le realizaron -como el mejor homenaje que podían hacerle- tanto la Ilma. Presidenta de la Academia –Dª ISABEL LEÓN, marquesa de MÉRITOS- como el Comisario de la muestra, también pintor, profesor Emérito de Bellas Artes y Académico D. MANUEL SÁNCHEZ ARCENEGUI y uno de los cinco hijos del autor en representación de toda su familia y también arquitecto JUAN CARLOS CORDERO MAGARIÑOS.

Autorretrato triple

Decía que conocido, porque tras sus muchos años de docencia en los diferentes centros donde ha impartido, sobre todo en la Escuela Superior de Bellas Artes –hoy Facultad- ha dejado su influencia en muchísimos de los alumnos que han pasado por sus manos sucediéndose en las diferentes generaciones que directa o indirectamente han seguido sus enseñanzas y venido tras de él. Lo de indirectamente lo digo porque aunque no sean demasiado evidentes a primera vista las huellas del maestro, si nos detenemos algún tiempo delante de ellas, ciertamente son perceptibles su eco, su modo de plasmar las pinceladas y sobre todo e importantísimo, esa manera personal que define a un autor, su impronta o estilo y en definitiva no otra cosa en el caso de D. JUAN, que el representar ese algo tan difícil como es el espacio en 2 D, el trampantojo que supone la pintura y las ilusiones ópticas, psíquicas, racionales, “arracionales” y emocionales que comporta.

Retrato de D. Juan Cordero ante el retrato de D.José Cortines Pacheco

En segundo lugar –oculto- porque desde hace 30 años no expone y eso lo convierte en autor casi secreto, hermético, conocido sólo como para una secta que podría decirse de iniciados, o que hace a sus seguidores parecer ser miembros de un club selectivo por no decir que de fieles acólitos. También lo es, porque D. JUAN pinta para él y para poner en práctica el resultado de sus pesquisas y preocupaciones estéticas de toda índole, comenzando por la composición y todo lo que de ella se deriva, sobre todo lo que concierne al dibujo, a la geometría, a la perspectiva, a la anatomía, a la guardarropía incluso,... y a otra cosa no menos importante para él, como son los valore simbólicos y emblemáticos que introduce (solapadamente) en sus cuadros. Retratos, Autorretratos, bodegones, paisajes, exteriores e interiores, pintura mejor que religiosa mística, con ecos del Renacimiento italiano (UCELLO), del Barroco sevillano (HERRERA EL MOZO, MURILLO,...), de la tradición romántica, clásica, simbolista, no ciertamente surrealista pero casi, o realista mágica, o figurativa con toques abstractos, puntillistas, neoplasticistas, cubistas,... cada uno va a ver lo que su percepción e imaginación les dicte porque son obras aparentemente simples, pero de una complejidad extraordinaria en cualquiera de los ángulos en que intentemos abarcarla, por la infinidad de detalles, los elementos alegóricos reales e imaginarios que introduce en ellas.

Plaza de la Virgen de los Reyes de Sevilla

Ciertamente es un lujazo tener entre nosotros a este autor tan cercano, que si bien no pinta desde hace 15 años, sigue transmitiéndonos sus enseñanzas a través de lo que dice y lo que piensa, pues es monumental también su obra teórica publicada entre otros, en los Boletines de la propia Academia a la que asiste con regularidad siempre a disposición de quien le inquiere. Afortunadamente la REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES tiene su canal en Youtube y esta Exposición puede verse en Youtube Con esta Exposición no sólo se rinde Homenaje a un autor, con ella –o con él- va toda una generación a la que se le ha dado muchos nombres, entre ellos el de olvidada o perdida porque ni en el Museo de Bellas Artes, ni en ningún sitio de los que dispone la Junta de Andalucía o el Ayuntamiento, se recoge ni una sola obra de ninguno de ellos y sólo se expone a los dos ciertamente internacionales, cuando tanto y tan buenísimos autores ha habido como en el caso de JUAN CORDERO RUIZ desde la 2ª década del S. XX. Es de esperar que esto se subsane, pues sitios hay (a puntapala) o se les busca. De momento, deciros que el Excmo. Ayuntamiento de su ciudad natal, Lebrija, y en representación de todos los que componen la Corporación, el Concejal de Cultura de la misma D. JOSÉ MARTÍNEZ, han anunciado que le harán una gran muestra, que tanto y tan merecidamente se le debe, pues como ya digo con él está la Generación de muchos de nuestros padres. Sólo me queda destacar que en esta, la de la Academia y en Colecciones particulares como la de D. JACOBO CORTINES TORRES con el excepcional retrato de su padre D. JOSÉ CORTINES PACHECO, nos aguardan obras maestras que antes o después saldrán a la luz, bien pudiera ser ya puestos, en un Museo dedicado a su memoria, o si es colectivo, uno que exponga permanentemente o de forma rotatoria lo que los no profesionales de las artes plásticas han podido desconocer hasta ahora. Estoy segura que el Museo de la Ciudad siempre añorado y pretendido pero nunca realizado, podrá al menos ir planteándose. La eternidad es un concepto raro porque exige el recuerdo y para el recuerdo, difusión.

Plaza del Ayuntamiento de Lebrija