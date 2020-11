Juan Talega entre Trump y Biden

Esta noche he intentado seguir las elecciones en Estados Unidos y aguantaba bien el tipo hasta que mareado de tantos datos, aunque admirado por el gran espectáculo democrático, me dio por poner discos de cante jondo en el equipo de música. Me pregunté que si alguien de Texas se tiraría toda la noche en planta para ver en unas alecciones españolas quién se llevaba el escaño de Murcia. Empecé con Juan Talega, el sobrino de Joaquín el de la Paula, con unas soleares de Alcalá de una profundidad de vértigo, que suelo cantar cuando me vengo abajo:

A quién le contaré yo

las penas que estoy pasando,

se las contaré a la tierra

cuando me estén enterrando.

¿Saben quién registró esta soleá a su nombre en la SGAE (Sociedad General de Autores de España), por la que cobró derechos y que aún cobra hoy su heredero? Antonio Cruz García, más conocido por Antonio Mairena. ¿Era de él? No, aparece en un libro de música de Palline de Viardot, la hija chica del sevillano Manuel García, en la Viena de 1844, dato que me facilitó hace dos días el cantaor e investigador Gregorio Valderrama, sobrino del genio de Torredelcampo. No habían nacido aún los padres del gran cantaor mairenero, Aurora y Rafael, y ya alguien había creado esa maravilla de cuatro versos octosílabos. ¿Y cómo es que se la apropió Mairena y no dejó que la registrara Juan Fernández Vargas, el señor Talega?

Esto es algo normal en el flamenco, lo han hecho casi todos los cantaores y letristas. Cogían un cancionero antiguo, del XVIII, elegían las mejores letras y ala, a registrarlas para trincar por los derechos de una autoría desconocida. No es ético, pero se hizo siempre y aún ocurre. Así que quien se preguntaba que no sabía muy bien a quién le iba a contar las penas que estaba pasando y que prefería contárselas a la tierra la tierra cuando lo estuvieran enterrando, era alguien de otra época muy lejana, de mediados del XIX, y no del tiempo de Juan Talega y Antonio Mairena.

Me rinde el sueño y aún no se sabe quién va a ser el nuevo presidente de los Estados Unidos, si el actual inquilino de la Casa Blanca, Trump, o el candidato Biden. La cosa está reñida.