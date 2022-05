Juanma Moreno ganará con claridad en el secarral que dejó la izquierda

Las últimas encuestas indican que Juanma Moreno Bonilla podría sumar un número de escaños que le permitiese gobernar en solitario. Solo si Vox se alinease con los partidos de izquierdas y se pusiera en contra de las políticas del PP, Juanma Moreno tendría alguna dificultad para gobernar. Si esto fuera así, el éxito de Moreno Bonilla sería espectacular y el fracaso de izquierdas y extrema derecha espectacular también.

Una cosa está clara, Juan Espadas no ha logrado seducir a los votantes de izquierdas. Personalmente, tengo en muy buena estima al candidato socialista puesto que me parece una persona decente, pero la mala herencia es tan poderosa, tan pesada, que no ha podido reconducir una huida masiva de votos, una sangría ideológica que ha dejado el espacio de izquierdas andaluz convertido en un secarral, y entiendo a los votantes. Solo la extrema izquierda parece que sigue aguantando lo poco que siempre tuvo. La izquierda andaluza en su conjunto está herida de gravedad y pasarán muchos años hasta que recupere fuelle. Los escándalos de corrupción por una parte y el desastre que supone estar años a la gresca sin ser capaces de unirse para pelear unos escaños que solo se pueden conseguir desde un esfuerzo común y generoso, han sido una especie de losa insoportable. Si después de morir Franco alguien hubiera dicho que Andalucía iba a terminar siendo de derechas (y en buena parte de extrema derecha puesto que Vox sigue sumando resultados importantes) le hubieran tachado de loco.

Macarena Olona se quedará a medio camino según esas encuestas. Es posible que no tenga posibilidad de presionar para formar un Gobierno de coalición. Y eso, a pesar de conseguir casi veinte escaños, será un fracaso enorme para el partido liderado por Santiago Abascal. Y un enorme éxito para el PP de Alberto Núñez Feijóo​ que se libra de un yugo problemático para el futuro del partido. Queda comprobar lo que Olona estará sentada en el Parlamento Andaluz si es que se sienta alguna vez.

El socialismo andaluz está herido de muerte. El PP poderoso y robusto. Y el bipartidismo de regreso; poco a poco, pero de regreso.