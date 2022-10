Kiko Rivera, los ictus, las vacunas contra la Covid-19 y la estupidez

A riesgo de perder lectores, a riesgo de escribir algo que no le interesa a nadie, a riesgo de no cubrir las expectativas de los que me siguen, no voy a cargar contra Kiko Rivera, ni contra su forma de vida, ni contra eso que representa y que tanto se puede llegar a detestar.

Un ictus es algo muy grave y no hay broma, chascarrillo o comentario jocoso que se justifique si alguien está gravemente enfermo. Ni esas cosas ni comentarios que buscan likes en las redes sociales o una notoriedad estúpida y vacía. Qué lástima que vivamos buscando la aprobación de los demás en lugar de nuestro mejor fondo.

¿Cuántos de los que afirman tajantemente que Kiko Rivera ha sufrido un ictus sabe a ciencia cierta que la razón ha sido el consumo de drogas? ¿Por qué pueden tener esto mismo personas que no consumen, ni beben ni fuman? ¿Cómo es posible que algún iluminado afirme que esto es cosa de las vacunas? Si la razón fuesen las vacunas contra la Covid-19 estarían las calles llenas de cadáveres. Aprovechar esta circunstancia para demostrar lo gracioso que es uno, para lo listo que es otro o para demostrar que se conocen los secretos de la humanidad y que los demás somos tontos perdidos, es una pena.

Kiko Rivera está enfermo y lo bueno sería que se recuperase lo antes posible y completamente. Su madre, su esposa, sus hijos y sus amigos, están sufriendo de lo lindo en este mismo momento. Y aunque muchos de ellos son famosos, al fin y al cabo, son su madre, su esposa, sus hijas y sus amigos.

Dejemos de ser, por una vez, médicos, científicos, guardianes del universo o cómicos visionarios porque, sencillamente, no lo somos casi nadie.