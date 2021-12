Kiko Rivera machaca a Isabel Pantoja en el programa de Jesús Calleja

Kiko Rivera o Paquirrín o el hijo de ‘la Pantoja’ (dejo a su elección cómo llamar a este personaje) se ha vuelto a coronar. En nombre de la sencillez, de la claridad y de no guardar nada en la recámara, se ha vuelto a poner las botas a costa de su madre y del resto de su familia.

Kiko Rivera ha estado con Jesús Calleja en Nepal haciendo una serie de actividades (todas ellas muy espectaculares y apetecibles) para grabar un programa en el que Calleja insistía en su interés por echar un cable al hijo de Isabel Pantoja y blanqueando una imagen imposible de retocar. No hay forma de blanquear el azul oscuro casi negro. El personaje ha dejado perlas de todos los tamaños. Dice que no ha hablado mal de su madre nunca, dice que parir lo puede hacer cualquiera aunque ser madre no (se refería a su propia madre), puso de ejemplo las veces que la señora Pantoja le llevó al colegio (menos de 10) para comparar la actitud que él tiene con sus propias hijas (les llevará mucho al cole, pero también dijo que se había gastado 8 millones de euros en juergas y que se metía de todo para pasarlo bien; y esto no parece un ejemplo maravilloso)... Kiko Rivera vuelve a ser noticia por hablar mal de su familia (dice que los Pantoja no existen para él), por contar con sinceridad lo sinvergüenza que ha sido y por insistir en que ser hijo de una persona famosa no le ha permitido triunfar y que eso ha sido mérito propio (este chico estaría en la obra si no fuese hijo de Isabel Pantoja; en la obra ganando un dinero muy decente aunque doblando el espinazo, algo que ha hecho en su vida).

Sea como sea, me quedo con una afirmación que hacía Kiko Rivera en una conversación grabada con Jesús Calleja para ilustrar lo que se vio en televisión: venía a decir que cualquier chico de quince o veinte años hace lo mismo que ha hecho él aunque la diferencia es que ellos no tienen una cámara encima. ¡Mentira! ¡Ni mucho menos! La inmensa mayoría de los jóvenes españoles se dedican a estudiar, se esfuerzan por tener un futuro prometedor, aman a sus padres y hermanos, tienen amigos con los que no necesitan gastar millones (que, por supuesto, no tienen) de euros en putas, drogas, viajes y juergas. Eso que hizo Kiko Rivera no lo hace cualquiera.

Espero que este hombre se recupere por completo. De verdad que lo deseo sobre todo por su esposa, sus hijas y por su madre. Sí, por su madre. Estoy seguro de que Isabel Pantoja podría perdonar a este asno lo que está soltado por la boca estos últimos meses. No estoy seguro de que él lo pudiera hacer. Pero espero que se ponga bien y aporte algo a su entorno.