Kiko Rivera, sanidad pública, Ruiz Mateos y comprar pollo en Mercadona

Todo se traduce a euros. Sí, es horrible, pero es lo que hay. Por ejemplo, el que escribe se siente especialmente feliz porque hoy termina de pagar las letras que firmó hace seis meses al comprar una bandeja de pechugas (corte fino) en Mercadona. Y eso, en los tiempos que corren, es un potosí. Comprar y poder pagar antes de morir, digo.

Otro ejemplo. Kiko Rivera, al encontrarse mal debido a ese ictus que ha sufrido, acudió a un hospital privado. No sé si no existía servicio adecuado para tratar esa dolencia o si la póliza de seguros de Kiko no cubría ese tratamiento. El caso es que se le derivó a un hospital público en el que le salvaron la vida, seguramente. Kiko es uno de esos españoles que suele deber un dineral a Hacienda y a la Seguridad Social. Y, por supuesto, la sanidad pública funciona si todos pagamos los impuestos que nos toca. Unos euros mensuales no han servido de ayuda esta vez, ese modelo que defienden algunos y que deja a los pobres desamparados ha resultado fallido; la inversión pública que llega desde las capas sociales más humildes hasta del extremo contrario ha sido la solución. Euros y más euros.

Todo lo traducimos a euros.

Más ejemplos. Un nuevo programa de la telebasura indaga, cada semana, en las paternidades dudosas o negadas por algunos. Ayer, fue el turno de José María Ruiz Mateos. Parece ser que una mujer dice ser su hija y parece ser que Ruiz Mateos no reconoció nunca a esa mujer como hija. Y, voliá, las redes sociales se han llenado de mensajes que se refieren a lo malo que es que un hombre millonario haga estas cosas, como si los pobres hicieran menos daños a los hijos que no reconocen. Todo se traduce a euros, traducimos mal, damos un valor falso al dinero y así nos va.